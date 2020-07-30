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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане отметили снижение прироста случаев коронавируса
Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане благодаря введенным с 5 июля карантинным ограничениям снизился с 4% до 1,7%, сообщил РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
казахстан
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире

В Казахстане отметили снижение прироста случаев коронавируса

15:05 30.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 июл - РИА Новости. Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане благодаря введенным с 5 июля карантинным ограничениям снизился с 4% до 1,7%, сообщил в четверг на брифинге заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов.
"Принятие дополнительных ограничительных мер правительством значительно стабилизировало эпидемиологическую ситуацию, а также снизило нагрузку на систему здравоохранения. Ежесуточный прирост заболеваемости сегодня снизился с 4% до 1,7%. Возросло число выздоровевших до 66%, снизилась занятость коек с 90% до 40%, в связи с чем в семи регионах были закрыты 15 дополнительных провизорных стационаров", - сказал Тугжанов.
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По его данным, количество общих вызовов скорой помощи снизилось на 40%, в связи с коронавирусом - на 50%, в связи со случаями пневмонии - на 35%.
Тугжанов напомнил, что для закрепления положительного эффекта от принятых мер по поручению главы государства госкомиссия приняла решение продлить карантинные ограничения еще на две недели - до середины августа.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1472 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 87 664. Число выздоровевших пациентов превышает 56,6 тысячи. В стране зафиксированы 793 случая смерти от коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКазахстанВ мире
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