https://ria.ru/20200730/1575169690.html
В Казахстане отметили снижение прироста случаев коронавируса
Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане благодаря введенным с 5 июля карантинным ограничениям снизился с 4% до 1,7%, сообщил РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:05
2020-07-30T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
казахстан
в мире
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казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_311c213bedac07bb86e1f06858a5c20d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 30 июл - РИА Новости.
Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией
в Казахстане
благодаря введенным с 5 июля карантинным ограничениям снизился с 4% до 1,7%, сообщил в четверг на брифинге заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов.
"Принятие дополнительных ограничительных мер правительством значительно стабилизировало эпидемиологическую ситуацию, а также снизило нагрузку на систему здравоохранения. Ежесуточный прирост заболеваемости сегодня снизился с 4% до 1,7%. Возросло число выздоровевших до 66%, снизилась занятость коек с 90% до 40%, в связи с чем в семи регионах были закрыты 15 дополнительных провизорных стационаров", - сказал Тугжанов.
По его данным, количество общих вызовов скорой помощи снизилось на 40%, в связи с коронавирусом - на 50%, в связи со случаями пневмонии - на 35%.
Тугжанов напомнил, что для закрепления положительного эффекта от принятых мер по поручению главы государства госкомиссия приняла решение продлить карантинные ограничения еще на две недели - до середины августа.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1472 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 87 664. Число выздоровевших пациентов превышает 56,6 тысячи. В стране зафиксированы 793 случая смерти от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.