В Казахстане отметили снижение прироста случаев коронавируса

АЛМА-АТА, 30 июл - РИА Новости. Ежесуточный прирост случаев заражения Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией Казахстане благодаря введенным с 5 июля карантинным ограничениям снизился с 4% до 1,7%, сообщил в четверг на брифинге заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов.

"Принятие дополнительных ограничительных мер правительством значительно стабилизировало эпидемиологическую ситуацию, а также снизило нагрузку на систему здравоохранения. Ежесуточный прирост заболеваемости сегодня снизился с 4% до 1,7%. Возросло число выздоровевших до 66%, снизилась занятость коек с 90% до 40%, в связи с чем в семи регионах были закрыты 15 дополнительных провизорных стационаров", - сказал Тугжанов.

По его данным, количество общих вызовов скорой помощи снизилось на 40%, в связи с коронавирусом - на 50%, в связи со случаями пневмонии - на 35%.

Тугжанов напомнил, что для закрепления положительного эффекта от принятых мер по поручению главы государства госкомиссия приняла решение продлить карантинные ограничения еще на две недели - до середины августа.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1472 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 87 664. Число выздоровевших пациентов превышает 56,6 тысячи. В стране зафиксированы 793 случая смерти от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.