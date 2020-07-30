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Политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Европейскому союзу пока нечем отвечать на угрозы США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", для этого... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:57
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РИА Новости
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райнер зеле, северный поток — 2, omv, венский университет, сша, берлин (город), украина, в мире

Политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

14:57 30.07.2020
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
ВЕНА, 30 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Европейскому союзу пока нечем отвечать на угрозы США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", для этого Брюсселю нужна общая позиция в отношении России, заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.
Ранее о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против этих компаний заявил глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
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По словам политолога, США преследуют свои интересы и свою определенную стратегию в области энергетической безопасности в Европе, а как раз у Европейского союза четкого видения своих общих интересов нет: в ЕС, в особенности во французско- и немецкоговорящей среде, часто ведутся дискуссии о так называемой стратегической автономии, но дальше разговоров дело не заходит и еще очень долгое время не зайдет.
"Пока не будет четкой политической воли со стороны ЕС, понимания, в каком направлении ЕС будет двигаться в будущем, как он должен строить отношения с основными партнерами и соседями, как должна выглядеть политика ЕС в отношении России и в энергетической сфере - пока этого всего не будет, будет сложно говорить о том, что мог бы ЕС сделать. На данный момент по сути не сильно много, если не сказать ничего. Можно переждать выборы в США, но я не думаю, что ситуация как-то изменится: если к власти придут демократы, политика США в отношении ЕС не изменится, лишь риторика будет мягче", - считает Дубови.
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По его мнению, Европейский союз находится в трудной ситуации. С одной стороны, он призван защищать интересы центральных государств и центральных компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", необходимо также учитывать долгосрочные интересы в энергетической сфере Европейского союза, а для этого претворение в жизни "Северного потока 2" необходимо. При этом ЕС нужно учитывать и интересы восточноевропейских государств-членов ЕС, поскольку они рассматривают Россию как основную угрозу своих интересам.
"Помимо этого, нужно быть крайне осторожным, чтобы не нанести публичного ущерба отношениям с США, несмотря на давление из Вашингтона. Вот эта задача очень нелегкая, и как ее решить - я думаю, ЕС на данный момент четко этого не понимает.
В конечном итоге решающей будет позиция Германии. Если Берлин посчитает, что "Северный поток 2" - в его безусловных долгосрочных интересах, то я думаю, что проект будет завершен", - добавил эксперт.
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При этом политолог отметил, что для Германии ситуация также сложная: если она будет сильно продвигать свои собственные интересы в ущерб позиции восточноевропейских государств ЕС, это обязательно аукнется, причем в самом ближайшем будущем.
"ЕС сейчас нужно попытаться поддерживать дипломатические переговоры по вопросу "Северного потока 2", не усугублять, не наносить еще больший ущерб отношениям с США, поскольку от этого лучше не станет", - заключил собеседник агентства.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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Райнер ЗелеСеверный поток — 2OMVВенский университетСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
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