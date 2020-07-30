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Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:48
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
леонид кравчук
киев
украина
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донбасс
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу

14:35 30.07.2020 (обновлено: 15:48 30.07.2020)
5415
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Действующий президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующее распоряжение.
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
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Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
"Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха, вот почему я и согласился", — приводит телеканал "Украина 24" слова Кравчука.
В июле бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. До назначения нового человека ею руководил первый замглавы украинской делегации Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру Резникова, однако тот открыто заявил о желании остаться в своей текущей роли. По его словам, делегацию должен возглавить "представитель более старшего возраста".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
28 июля, 20:19
В ДНР назвали Кучму конструктивным переговорщиком по Донбассу
117532367
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛеонид КравчукКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
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30 июля, 14:48
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4272000
Балабол политикан.....
30 июля, 14:55
Арсений Новиков
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