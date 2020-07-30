Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу

Действующий президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующее распоряжение.

"Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха, вот почему я и согласился", — приводит телеканал "Украина 24" слова Кравчука.

В июле бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. До назначения нового человека ею руководил первый замглавы украинской делегации Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру Резникова, однако тот открыто заявил о желании остаться в своей текущей роли. По его словам, делегацию должен возглавить "представитель более старшего возраста".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.