https://ria.ru/20200730/1575167780.html
Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:35
2020-07-30T15:48
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
леонид кравчук
киев
украина
в мире
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Ярослав Погодин
Да сразу Януковичу поручили бы
33
Арсений Новиков
Балабол политикан.....
18
17
донбасс
киев
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2ad3f358872a4bd2566e854412ff629.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, леонид кравчук, киев, украина, в мире
КИЕВ, 30 июл — РИА Новости.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
согласился возглавить делегацию Киева
на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе
.
Действующий президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующее распоряжение.
"Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха, вот почему я и согласился", — приводит телеканал "Украина 24"
слова Кравчука.
В июле бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. До назначения нового человека ею руководил первый замглавы украинской делегации Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру Резникова, однако тот открыто заявил о желании остаться в своей текущей роли. По его словам, делегацию должен возглавить "представитель более старшего возраста".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.