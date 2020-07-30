Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575166988.html
Соседка рассказала о семье рэпера Энди Картрайта
Соседка украинского рэпера Энди Картрайта, погибшего в Петербурге, рассказала о семье музыканта. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:46
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575150954_0:363:1080:971_1400x0_80_0_0_b4b8c65a686fca26932efa5c1deac44b.jpg
https://ria.ru/20200730/1575163287.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575150954_0:363:1080:971_1400x0_80_0_0_b4b8c65a686fca26932efa5c1deac44b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575150954_71:370:1018:1080_1400x0_80_0_0_32ef1a184f9a43179d05544296389d0d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575150954_174:336:918:1080_1400x0_80_0_0_447f1d01b72568b348c87fd667561912.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, происшествия

Соседка рассказала о семье рэпера Энди Картрайта

14:23 30.07.2020 (обновлено: 17:46 30.07.2020)
2614
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Соседка украинского рэпера Энди Картрайта, погибшего в Петербурге, рассказала о семье музыканта.
По ее словам, пара производила впечатление нормальной семьи, воспитывающей ребенка.
"Тишина была, такого ничего не было, мы не слышали. Спокойно все было. Обычные соседи. Я видела, что с ребенком гуляли, с коляской", - сказала женщина в комментарии "360".
Она отметила, что в квартире артиста не было вечеринок и громкой музыки.
Ранее в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт. Его жена, находившаяся в той же квартире, заявила, что сама расчленила тело.
Рэпер Энди Картрайт
13:25
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
15111110
Обсудить 0
Гибель украинского рэпера в ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Рэпер Энди Картрайт
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Рэпер Энди Картрайт
Юрист рассказал, что грозит жене расчлененного рэпера Энди Картрайта
Раковые клетки
Названы первые симптомы развития рака
Российские рубли
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Рэпер Энди Картрайт
Бывший парень сообщил о переписке с женой Энди Картрайта после его смерти
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Экс-депутат Рады рассказал, кто финансировал протесты на Майдане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Лента новостейМолния