https://ria.ru/20200730/1575166988.html
Соседка рассказала о семье рэпера Энди Картрайта
Соседка украинского рэпера Энди Картрайта, погибшего в Петербурге, рассказала о семье музыканта. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:23
2020-07-30T17:46
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Соседка украинского рэпера Энди Картрайта, погибшего в Петербурге, рассказала о семье музыканта.
По ее словам, пара производила впечатление нормальной семьи, воспитывающей ребенка.
"Тишина была, такого ничего не было, мы не слышали. Спокойно все было. Обычные соседи. Я видела, что с ребенком гуляли, с коляской", - сказала женщина в комментарии "360
".
Она отметила, что в квартире артиста не было вечеринок и громкой музыки.
Ранее в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт. Его жена, находившаяся в той же квартире, заявила, что сама расчленила тело.