Соседка рассказала о семье рэпера Энди Картрайта

Она отметила, что в квартире артиста не было вечеринок и громкой музыки.

Ранее в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт. Его жена, находившаяся в той же квартире, заявила, что сама расчленила тело.