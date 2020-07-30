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В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник
Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:10
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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всеволожский район
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РИА Новости
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всеволожский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник

14:10 30.07.2020
2930
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"По предварительным данным, ночью 30 июля в районе железнодорожного переезда неизвестный вышел из леса в сторону шедшей от метро "Улица Дыбенко" в сторону Кудрово компании из трех человек, после чего они услышали выстрелы. Двое спаслись бегством, третий впоследствии был найден на улице Новая с ранением. Пострадавший скончался на месте", - сказал собеседник агентства, не уточнив, из какого оружия велась стрельба.
По его словам, один из тех, кто спасся бегством, получил ранение в руку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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