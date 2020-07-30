В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник

"По предварительным данным, ночью 30 июля в районе железнодорожного переезда неизвестный вышел из леса в сторону шедшей от метро "Улица Дыбенко" в сторону Кудрово компании из трех человек, после чего они услышали выстрелы. Двое спаслись бегством, третий впоследствии был найден на улице Новая с ранением. Пострадавший скончался на месте", - сказал собеседник агентства, не уточнив, из какого оружия велась стрельба.