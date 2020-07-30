В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1728

Ранее в ведомстве сообщали о 1710 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в ДНР выявлены 18 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 30 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1728, на лечении 820 пациентов, выписаны 808 человек, летальных случаев 100", - говорится в сообщении ведомства.