Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200730/1575163640.html
Джорджа Мартина хотят запереть в хижине с видом на озеро серной кислоты
Поклонники фантастической саги "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина разместили в твиттере множество постов, чтобы напомнить... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:53
культура
книги
новости культуры
шоу-бизнес
джордж мартин
новая зеландия
веллингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_0:0:2946:1658_1400x0_80_0_0_32a34cf2f5c13b8d65ffeae39c11ea78.jpg
https://ria.ru/20200122/1563749310.html
новая зеландия
веллингтон (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_0:0:2946:1658_1400x0_80_0_0_32a34cf2f5c13b8d65ffeae39c11ea78.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_0:0:2674:2005_1400x0_80_0_0_4f79affbe8a12ffe2f57217b4b233a17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_303:0:2308:2005_1400x0_80_0_0_1cc17bbdc3989e78a05e819d99a676ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, шоу-бизнес, джордж мартин, новая зеландия, веллингтон (город)

Джорджа Мартина хотят запереть в хижине с видом на озеро серной кислоты

14:52 30.07.2020 (обновлено: 14:53 30.07.2020)
397
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Мартин
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Поклонники фантастической саги "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина разместили в твиттере множество постов, чтобы напомнить автору о старом обещании. В мае прошлого года он заявил, что если не допишет "Ветры зимы" до 29 июля этого года, разрешит запереть себя в хижине с видом на озеро серной кислоты, сообщает Den of geek.
По информации издания, шестую часть из серии романов, на основе которых был снят сериал "Игра престолов", Мартин должен был представить на Всемирном съезде писателей-фантастов в Веллингтоне (Новая Зеландия). Из-за пандемии коронавируса, конференция стартовала в онлайн-формате в эту среду, однако автор на ней не появился. Он так и не дописал книгу.
"Джордж Р. Р. Мартин ранее говорил, что если "Ветры зимы" не выйдет до 29 июля 2020 года, фанаты могут заключить его в тюрьму. Время пришло", – напомнили в портале DiscussingFilm.
"Джордж Мартин относится к типу людей, которые сначала говорят, что могут работать в условиях стресса, но на самом деле у них это не получается", – считает thorsfeed.
"Дом Джорджа Р. Р. Мартина утром", – подписал шуточный ролик DannyOB915.
"Когда кто-то взломал ноутбук Джорджа Мартина и нашел в папке файл с надписью "winds-of-winter-rough-draft.exe", – присоединился к троллингу Melvin2319.
В прошлом месяце писатель рассказал в своем блоге, что надеется дописать шестой том эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году – одновременно с окончанием пандемии коронавируса. На время карантина и социального дистанцирования он специально переехал в дом, расположенный в горах.
По словам писателя, благодаря этому он "проводит долгие часы в работе над "Ветрами зимы" и постоянно добивается прогресса", создавая по новой главе чуть ли не каждую неделю.
Кадр из сериала Игра престолов
22 января, 18:40Культура
Джордж Мартин: конец книги будет сильно отличаться от финала сериала
010001
КультураКнигиНовости культурыШоу-бизнесДжордж МартинНовая ЗеландияВеллингтон (город)
Рекомендуем
Индонезийский писатель и поэт Аип Росиди
Умер писатель и поэт Аип Росиди
Кадры задержания пяти участников террористического сообщества
В Калмыкии задержали еще пятерых участников ячейки ИГ* в колонии
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
В Сети появились первые кадры из приквела "Пролетая над гнездом кукушки"
Актриса Анна Хилькевич
Анна Хилькевич объяснила, зачем размещает в соцсети свои фото без одежды
Лука Гуаданьино и Сет Роген
Лука Гуаданьино снимет фильм о знаменитом голливудском сутенере
Актриса Елена Кондулайнен
В Театре Луны рассказали о состоянии Елены Кондулайнен
Кадр из видео, выложенного певицей Бейонсе на своей странице в Instgram
В новом трейлере визуального альбома Бейонсе появилась ее дочь
Стоп-кадр видео со страницы в TikTok Sakina Jabeen
Британка с внешностью подростка удивила пользователей реальным возрастом
Актер Мэтью Макконахи
Мэттью МакКонахи выпускает книгу мемуаров "Зеленый свет"
Съемки сериала Зулейха открывает глаза
Назван самый популярный новый сериал в России в первом полугодии
Книжные полки в библиотеке
ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях
Рэпер Энди Картрайт
Смерть украинского рэпера в Питере обрастает жуткими подробностями
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево
В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока авиакомпаний
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Кадр видео Marilyn Manson - WE ARE CHAOS
Мэрилин Мэнсон выпустил сингл "We are chaos" из грядущего нового альбома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния