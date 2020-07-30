Джорджа Мартина хотят запереть в хижине с видом на озеро серной кислоты

По информации издания, шестую часть из серии романов, на основе которых был снят сериал "Игра престолов", Мартин должен был представить на Всемирном съезде писателей-фантастов в Веллингтоне (Новая Зеландия). Из-за пандемии коронавируса, конференция стартовала в онлайн-формате в эту среду, однако автор на ней не появился. Он так и не дописал книгу.