Джорджа Мартина хотят запереть в хижине с видом на озеро серной кислоты

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Поклонники фантастической саги "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина разместили в твиттере множество постов, чтобы напомнить автору о старом обещании. В мае прошлого года он заявил, что если не допишет "Ветры зимы" до 29 июля этого года, разрешит запереть себя в хижине с видом на озеро серной кислоты, сообщает Den of geek.
George R.R. Martin says if 'The Winds of Winter' isn't out by July 29, 2020, fans can imprison him— Fandom (@getFANDOM) May 22, 2019
(via @GRRMspeaking | https://t.co/bFduI9QJSr) pic.twitter.com/sHmIAm2jne
По информации издания, шестую часть из серии романов, на основе которых был снят сериал "Игра престолов", Мартин должен был представить на Всемирном съезде писателей-фантастов в Веллингтоне (Новая Зеландия). Из-за пандемии коронавируса, конференция стартовала в онлайн-формате в эту среду, однако автор на ней не появился. Он так и не дописал книгу.
"Джордж Р. Р. Мартин ранее говорил, что если "Ветры зимы" не выйдет до 29 июля 2020 года, фанаты могут заключить его в тюрьму. Время пришло", – напомнили в портале DiscussingFilm.
"Джордж Мартин относится к типу людей, которые сначала говорят, что могут работать в условиях стресса, но на самом деле у них это не получается", – считает thorsfeed.
"Дом Джорджа Р. Р. Мартина утром", – подписал шуточный ролик DannyOB915.
George R.R. Martin’s house this morning. https://t.co/5lZrjxdZM9 pic.twitter.com/laawMGDoBW— Danny O’Brien (@DannyOB915) July 29, 2020
"Когда кто-то взломал ноутбук Джорджа Мартина и нашел в папке файл с надписью "winds-of-winter-rough-draft.exe", – присоединился к троллингу Melvin2319.
BREAKING: Someone hacked George R.R. Martin’s laptop and found this inside a folder labeled “winds-of-winter-rough-draft.exe”. pic.twitter.com/Q3EN3Flufh— dovahkiin (@Melvin2319) July 29, 2020
В прошлом месяце писатель рассказал в своем блоге, что надеется дописать шестой том эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году – одновременно с окончанием пандемии коронавируса. На время карантина и социального дистанцирования он специально переехал в дом, расположенный в горах.
По словам писателя, благодаря этому он "проводит долгие часы в работе над "Ветрами зимы" и постоянно добивается прогресса", создавая по новой главе чуть ли не каждую неделю.