Джордж Мартин надеется, закончить шестой том эпопеи в 2021 году

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Писатель Джордж Мартин надеется, что очередной и сильно задержавшийся том эпопеи "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", будет закончен в 2021 году - одновременно с окончанием пандемии коронавируса.

Шестая по счету книга эпопеи под названием "Ветра зимы" ожидается с 2015 года.

В своем блоге Мартин сообщил, что во время "пандемии, карантина и социального дистанцирования" проживает в домике в горах, а в работе над книгой наблюдается "устойчивый прогресс".

По словам Мартина, он сначала расстроился из-за сорванного визита в Новую Зеландию на съезд писателей-фантастов, но сейчас рад, что может сосредоточиться на работе. "Я всегда могу посетить Новую Зеландию в следующем году, когда, как я надеюсь, будут покончено как с "Ветрами зимы", так и COVID-19", - написал он.