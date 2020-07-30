https://ria.ru/20200730/1575163287.html
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:25
2020-07-30T14:56
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта
, расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся.
По ее словам, супруг не употреблял наркотики постоянно, но начал это делать из-за депрессии, так как потерял работу во время пандемии. Она призналась, что четыре дня назад, вернувшись домой, обнаружила мужа мертвым в своей комнате, рядом с ним лежал шприц.
Как женщина объяснила следователям, она хотела скрыть причину смерти супруга и четыре дня решалась расчленить тело.
"Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося", — рассказал источник "КП Петербург".
Однако, по словам женщины, после расчленения тела она посчитала, что совершила преступление, и решила обратиться в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.
Ранее в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.