Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Супруга украинского рэпера Супруга украинского рэпера Энди Картрайта , расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся.

По ее словам, супруг не употреблял наркотики постоянно, но начал это делать из-за депрессии, так как потерял работу во время пандемии. Она призналась, что четыре дня назад, вернувшись домой, обнаружила мужа мертвым в своей комнате, рядом с ним лежал шприц.

Как женщина объяснила следователям, она хотела скрыть причину смерти супруга и четыре дня решалась расчленить тело.

"Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося", — рассказал источник "КП Петербург".

Однако, по словам женщины, после расчленения тела она посчитала, что совершила преступление, и решила обратиться в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.