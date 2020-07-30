СК рассказал, как установили личность погибшего в Петербурге рэпера

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге смогли установить личность расчлененного мужчины после сравнения фрагментов его тела с фотографией в паспорте, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Следователями возбуждено уголовное дело об убийстве "по факту обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины, при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения", сказано в релизе.