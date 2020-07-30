https://ria.ru/20200730/1575162239.html
СК рассказал, как установили личность погибшего в Петербурге рэпера
Следователи в Санкт-Петербурге смогли установить личность расчлененного мужчины после сравнения фрагментов его тела с фотографией в паспорте, сообщает... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:12
2020-07-30T13:46
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
украина
происшествия
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1
санкт-петербург
украина
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, украина, происшествия
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге смогли установить личность расчлененного мужчины после сравнения фрагментов его тела с фотографией в паспорте, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины
по подозрению в расчленении мужа в Петербурге
, скончавшегося от передозировки наркотиков. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко).
Следователями возбуждено уголовное дело об убийстве "по факту обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины, при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения", сказано в релизе.
Следователи установили подозреваемую в расчленении - женщину 1984 года рождения, ее действиям будет дана правовая оценка. Причина и обстоятельства смерти мужчины будет установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы, расследование продолжается, добавляет ведомство.
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".