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В Росстате исключили двойной учет смертности заболевших COVID-19
Двойной учет смертности россиян от COVID-19 невозможен, сообщил журналистам замруководителя Росстата Павел Смелов. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В Росстате исключили двойной учет смертности заболевших COVID-19

12:54 30.07.2020 (обновлено: 14:06 30.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Двойной учет смертности россиян от COVID-19 невозможен, сообщил журналистам замруководителя Росстата Павел Смелов.
"Ежемесячно мы публикуем статистику, она открыта, по май включительно опубликована. По численности умерших, по численности умерших от коронавируса мы делаем детальную разбивку: прямая смерть от коронавируса или, возможно, от него, но надо подождать заключение от патологоанатомов", — сказал он.
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По словам Смелова, патологоанатомам дается на заключение до 45 дней, поэтому случаются задержки в пересчете статистики.
"У нас четыре колонки, и мы раскладываем всех умерших по этим колонкам. Двойного счета здесь быть не может. После уточнения диагноза он может перейти из одной графы в другую. Если патологоанатом уточняет, что это был не COVID, а, например рак, — мы переносим в колонку там, где рак, но укажем, что у него был коронавирус", — подытожил замруководителя службы.
По последним данным, в России выявили более 834 тысяч заразившихся коронавирусом, из них 629 655 пациентов выздоровели, 13,8 тысячи скончались. Прирост больных за минувшие сутки составил 5509 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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