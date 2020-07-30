В Росстате исключили двойной учет смертности заболевших COVID-19

"Ежемесячно мы публикуем статистику, она открыта, по май включительно опубликована. По численности умерших, по численности умерших от коронавируса мы делаем детальную разбивку: прямая смерть от коронавируса или, возможно, от него, но надо подождать заключение от патологоанатомов", — сказал он.

"У нас четыре колонки, и мы раскладываем всех умерших по этим колонкам. Двойного счета здесь быть не может. После уточнения диагноза он может перейти из одной графы в другую. Если патологоанатом уточняет, что это был не COVID, а, например рак, — мы переносим в колонку там, где рак, но укажем, что у него был коронавирус", — подытожил замруководителя службы.