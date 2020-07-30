Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575160143.html
МИД Индонезии рассказал о роли АСЕАН после пандемии COVID-19
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) станет производственным центром в условиях нового миропорядка после пандемии COVID-19, заявил генеральный... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:51
коронавирус covid-19
экономическое сообщество асеан
мид индонезии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155705/16/1557051602_0:100:3285:1948_1400x0_80_0_0_c9d3127f3a1d8fde9d5b1138e3ab954c.jpg
https://ria.ru/20200724/1574841281.html
https://ria.ru/20200626/1573475681.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155705/16/1557051602_0:100:3285:1948_1400x0_80_0_0_c9d3127f3a1d8fde9d5b1138e3ab954c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155705/16/1557051602_278:0:3007:2047_1400x0_80_0_0_520840505f62ccd4f5f07ab1d42e34aa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155705/16/1557051602_619:0:2666:2047_1400x0_80_0_0_6c464d37f64e0a8529cfc669c88d88ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, экономическое сообщество асеан, мид индонезии

МИД Индонезии рассказал о роли АСЕАН после пандемии COVID-19

12:51 30.07.2020
102
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкФлажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) станет производственным центром в условиях нового миропорядка после пандемии COVID-19, заявил генеральный директор Агентства политического анализа и развития МИД Индонезии Сисво Прамоно.
По его мнению, несмотря на то, что роль АСЕАН подрывается проблемами, связанными с пандемией, а также с противостоянием США и Китая, ассоциация сохранит свою роль по поддержанию стабильности и прогресса в регионе.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
24 июля, 10:29Распространение нового коронавируса
Посол надеется, что пандемия не снизит товарооборот Индонезии и России
"После пандемии коронавируса будет новый глобальный миропорядок с центром в Восточной Азии. У нас центр производства", - сказал Прамоно в ходе онлайн-конференции клуба "Валдай".
По его словам, глобальный бизнес положительно относится к АСЕАН. "Например, перенос промышленных центров: и китайские, и корейские, и компании других стран перемещают свое производство в АСЕАН", - сказал Прамоно. Кроме того, по данным Торговой палаты США, большинство американских и китайских компаний готовы к перемещению в АСЕАН, отметил он.
Прамоно добавил, что российский Дальний Восток может обеспечить энергетическую безопасность индустрии Восточной Азии. Он также выразил уверенность, что к 2030 году Северный морской путь свяжет порты АСЕАН через Владивосток, Мурманск и Санкт-Петербург с Западной Европой.
В АСЕАН входят Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма и Лаос.
Участник саммита Россия — АСЕАН фотографирует флаги в конгресс-центре в Сочи
26 июня, 00:19
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
200000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Экономическое сообщество АСЕАНМИД Индонезии
Рекомендуем
Депутат Олег Гайдукевич на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Лукашенко на теледебатах будет представлять депутат Гайдукевич
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Генпрокуратура сообщила о росте числа фейков в период пандемии
Всероссийская перепись населения
Первый этап переписи населения начнется в октябре с северных регионов
Стоунхендж
Ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа
Тегеран
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В Генпрокуратуре рассказали о возмещении ущерба от коррупции
Медицинские работники
В Росстате исключили двойной учет смертности заболевших COVID-19
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
На Филиппинах двое военных погибли при столкновении с боевиками ИГ*
Милиция Белоруссии
Сестру жены белорусского политика Цепкало отпустили из милиции
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле пока нет полной информации о задержании россиян в Белоруссии
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2051
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК закончил расследование убийства настоятеля монастыря в 2016 году
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
В Кремле не видят угроз, оправдывающих военное присутствие США в Европе
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание по экологической ситуации в Иркутской области
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Луганской области задержали мужчину, сжегшего украинский флаг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния