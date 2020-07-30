МИД Индонезии рассказал о роли АСЕАН после пандемии COVID-19

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии ( Ассоциация государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ) станет производственным центром в условиях нового миропорядка после пандемии COVID-19 , заявил генеральный директор Агентства политического анализа и развития МИД Индонезии Сисво Прамоно

По его мнению, несмотря на то, что роль АСЕАН подрывается проблемами, связанными с пандемией, а также с противостоянием США и Китая, ассоциация сохранит свою роль по поддержанию стабильности и прогресса в регионе.

"После пандемии коронавируса будет новый глобальный миропорядок с центром в Восточной Азии. У нас центр производства", - сказал Прамоно в ходе онлайн-конференции клуба "Валдай".

По его словам, глобальный бизнес положительно относится к АСЕАН. "Например, перенос промышленных центров: и китайские, и корейские, и компании других стран перемещают свое производство в АСЕАН", - сказал Прамоно. Кроме того, по данным Торговой палаты США, большинство американских и китайских компаний готовы к перемещению в АСЕАН, отметил он.

Прамоно добавил, что российский Дальний Восток может обеспечить энергетическую безопасность индустрии Восточной Азии. Он также выразил уверенность, что к 2030 году Северный морской путь свяжет порты АСЕАН через Владивосток, Мурманск и Санкт-Петербург с Западной Европой.