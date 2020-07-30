https://ria.ru/20200730/1575160143.html
МИД Индонезии рассказал о роли АСЕАН после пандемии COVID-19
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) станет производственным центром в условиях нового миропорядка после пандемии COVID-19, заявил генеральный... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:51
2020-07-30T12:51
коронавирус covid-19
экономическое сообщество асеан
мид индонезии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, экономическое сообщество асеан, мид индонезии
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН
) станет производственным центром в условиях нового миропорядка после пандемии COVID-19
, заявил генеральный директор Агентства политического анализа и развития МИД Индонезии Сисво Прамоно
.
По его мнению, несмотря на то, что роль АСЕАН подрывается проблемами, связанными с пандемией, а также с противостоянием США и Китая, ассоциация сохранит свою роль по поддержанию стабильности и прогресса в регионе.
"После пандемии коронавируса будет новый глобальный миропорядок с центром в Восточной Азии. У нас центр производства", - сказал Прамоно в ходе онлайн-конференции клуба "Валдай".
По его словам, глобальный бизнес положительно относится к АСЕАН. "Например, перенос промышленных центров: и китайские, и корейские, и компании других стран перемещают свое производство в АСЕАН", - сказал Прамоно. Кроме того, по данным Торговой палаты США, большинство американских и китайских компаний готовы к перемещению в АСЕАН, отметил он.
Прамоно добавил, что российский Дальний Восток может обеспечить энергетическую безопасность индустрии Восточной Азии. Он также выразил уверенность, что к 2030 году Северный морской путь свяжет порты АСЕАН через Владивосток, Мурманск и Санкт-Петербург с Западной Европой.
В АСЕАН входят Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма и Лаос.