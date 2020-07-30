В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 46

В сообщении говорится, что на 30 июля в Оренбургской области зарегистрированы 6809 случаев коронавирусной инфекции, из них 5273 пациента выздоровели.

"В стационарах находятся 696 человек с диагнозом COVID-19. Из них 48 пациентов в тяжелом состоянии, 10 - на искусственной вентиляции лёгких, 180 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 504 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном", - сообщает оперативный штаб региона.