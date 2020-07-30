Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575159417.html
В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 46
Два пациента с коронавирусом скончались в больницах Оренбургской области, жертвами инфекции в регионе с начала эпидемии стали 46 человек, сообщает оперштаб... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
оренбургская область
орск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
оренбургская область
орск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e76d445c80db778671fb4f5e0f440c2c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_307:0:2355:2048_1400x0_80_0_0_4ba5a2b41c5dc46570c8824e06c2df22.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, оренбургская область, орск, общество

В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 46

12:40 30.07.2020
284
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 30 июл – РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в больницах Оренбургской области, жертвами инфекции в регионе с начала эпидемии стали 46 человек, сообщает оперштаб области.
"Скончались мужчина 1963 года рождения и женщина 1932 года рождения из Орска с подтвержденной пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрировано 46 летальных случаев", - сообщает региональный оперштаб.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
В сообщении говорится, что на 30 июля в Оренбургской области зарегистрированы 6809 случаев коронавирусной инфекции, из них 5273 пациента выздоровели.
"В стационарах находятся 696 человек с диагнозом COVID-19. Из них 48 пациентов в тяжелом состоянии, 10 - на искусственной вентиляции лёгких, 180 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 504 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном", - сообщает оперативный штаб региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОренбургская областьОрскОбщество
Рекомендуем
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2051
София, Болгария
СМИ: протестующие перекрыли движение в центре Софии
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
На Филиппинах двое военных погибли при столкновении с боевиками ИГ*
Самара
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
Статуи Фемиды
Жителей Чувашии, отбивших пьяного водителя у инспектора ДПС, оштрафовали
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Луганской области задержали мужчину, сжегшего украинский флаг
Тегеран
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч
Всероссийская перепись населения
Первый этап переписи населения начнется в октябре с северных регионов
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
Спикер Рады уверен, что Киев вернет Донбасс
Женщина пьет воду
Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В Генпрокуратуре рассказали о возмещении ущерба от коррупции
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
МИД Индонезии рассказал о роли АСЕАН после пандемии COVID-19
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Ингушетии зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом
Депутат Олег Гайдукевич на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Лукашенко на теледебатах будет представлять депутат Гайдукевич
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния