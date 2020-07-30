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СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:10
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
украина
происшествия
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гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, украина, происшествия

СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

12:35 30.07.2020 (обновлено: 13:10 30.07.2020)
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© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге, скончавшегося от передозировки наркотиков. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту обнаружения вечером 29 июля в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины", - сказано в сообщении.
Назначен комплекс судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего уточняются.
Рэпер Энди Картрайт
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Гибель украинского рэпера в ПетербургеСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
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