СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту обнаружения вечером 29 июля в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины", - сказано в сообщении.