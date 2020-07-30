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Адвокат рассказала о задержании жены погибшего в Петербурге рэпера
Супругу украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившую его тело, задержали не в рамках уголовного дела. Об этом сообщила адвокат Ирина Скурту в комментарии для РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:19
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
ирина скурту
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, ирина скурту , санкт-петербург, происшествия

Адвокат рассказала о задержании жены погибшего в Петербурге рэпера

12:34 30.07.2020 (обновлено: 17:19 30.07.2020)
11966
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Супругу украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившую его тело, задержали не в рамках уголовного дела. Об этом сообщила адвокат Ирина Скурту в комментарии для телеканала "360".
Как отметила юрист, свой поступок женщина объяснила желанием скрыть тот факт, что муж скончался от передозировки наркотиками, и оставить о нем "светлую память".

"Если она никакого отношения к его смерти не имеет, то состава преступления нет. <…> Кроме странных действий, которые противоречат здравому смыслу. <…> Не надо ее ни в чем обвинять. Она готова пройти полиграф", — добавила Скурту.

По словам адвоката, жена Картрайтра выглядит "вполне адекватной" в общении и не создает впечатления психически больной. На каком основании женщину задержали, Скурту не знает.
Накануне вечером в квартире на Невском проспекте полицейские обнаружили труп 31-летнего мужчины. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Александр Юшко, выступающий под псевдонимом Энди Картрайт. Его супруга, находившаяся в той же квартире, заявила, что сама расчленила тело.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Причину и обстоятельства смерти установят после судебно-медицинской экспертизы, а действиям жене погибшего дадут правовую оценку. Расследование продолжается.
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Гибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтИрина СкуртуСанкт-ПетербургПроисшествия
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