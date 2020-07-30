В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 87 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 129 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 87 человек, в том числе мужчина 51 года, страдавший заболеванием эндокринной системы, и мужчина 54 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 21 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 11 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, четверо заразились от ранее заболевших.

С начала пандемии в Самарской области выявлено 6797 случаев заражения коронавирусом, 4848 человек выздоровели.