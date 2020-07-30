Крашенинников рассказал о работе по реализации поправок

"Мы полагаем, что первым нужно принимать закон о правительстве, затем с учётом тех норм, которые там будут, и вот эти вышеназванные законы (о Госсовете, организации органов власти в субъектах РФ - ред.). В законе о правительстве, кроме единства системы публичной власти, много других норм, например вопросы, связанные с назначением министров.... Конечно, этот закон будет достаточно большой",- сказал Крашенинников журналистам.