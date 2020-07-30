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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Крашенинников рассказал о работе по реализации поправок
Среди законопроектов, необходимых для реализации внесенных в Конституцию РФ поправок, первым нужно принять законопроект о правительстве, он ожидается в начале... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:48
голосование по поправкам в конституцию
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
политика
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353
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павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика

Крашенинников рассказал о работе по реализации поправок

12:15 30.07.2020 (обновлено: 16:48 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Среди законопроектов, необходимых для реализации внесенных в Конституцию РФ поправок, первым нужно принять законопроект о правительстве, он ожидается в начале осенней сессии, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по мониторингу изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.
"Мы полагаем, что первым нужно принимать закон о правительстве, затем с учётом тех норм, которые там будут, и вот эти вышеназванные законы (о Госсовете, организации органов власти в субъектах РФ - ред.). В законе о правительстве, кроме единства системы публичной власти, много других норм, например вопросы, связанные с назначением министров.... Конечно, этот закон будет достаточно большой",- сказал Крашенинников журналистам.
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Он также отметил, что пока есть только наработки, но конкретного законопроекта, который был бы внесён, ещё нет.
"Мы ожидаем его в начале осенней сессии",- заключил Крашенинников.
С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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