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https://ria.ru/20200730/1575157351.html
Шоумен прокомментировал сообщения о смерти рэпера в Петербурге
Ведущий Versus Battle Александр Тимарцев рассказал, что не поверил в смерть украинского участника рэп-баттлов Энди Картрайта, тело которого было найдено... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:57
гибель украинского рэпера в петербурге
культура
санкт-петербург
украина
происшествия
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санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575150960_0:379:1080:987_1400x0_80_0_0_eec2905bf1ad4c13eb2a076ec363de2c.jpg
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60
гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, украина, происшествия

Шоумен прокомментировал сообщения о смерти рэпера в Петербурге

12:11 30.07.2020 (обновлено: 12:57 30.07.2020)
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© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Рэпер Энди Картрайт. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ведущий Versus Battle Александр Тимарцев рассказал, что не поверил в смерть украинского участника рэп-баттлов Энди Картрайта, тело которого было найдено расчлененным накануне в квартире в Санкт-Петербурге.
В четверг источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что супруга гражданина Украины была задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков. Тело мужчины 1989 года рождения было расчленено и упаковано в пять пакетов. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андеграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко).
"Написал Марине (супруге Картрайта - ред.). Но, кажется, всё плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают... Очень надеюсь, что про Картрайта - это вброс", - написал в своем Twitter ведущий Versus Battle, более известный как Ресторатор.
Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео появились на канале в YouTube около семи лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,5 миллиона подписчиков.
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КультураГибель украинского рэпера в ПетербургеСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
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