Шоумен прокомментировал сообщения о смерти рэпера в Петербурге

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ведущий Versus Battle Александр Тимарцев рассказал, что не поверил в смерть украинского участника рэп-баттлов Энди Картрайта, тело которого было найдено расчлененным накануне в квартире в Санкт-Петербурге.
В четверг источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что супруга гражданина Украины была задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков. Тело мужчины 1989 года рождения было расчленено и упаковано в пять пакетов. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андеграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко).
"Написал Марине (супруге Картрайта - ред.). Но, кажется, всё плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают... Очень надеюсь, что про Картрайта - это вброс", - написал в своем Twitter ведущий Versus Battle, более известный как Ресторатор.
Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео появились на канале в YouTube около семи лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,5 миллиона подписчиков.