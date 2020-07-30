В Совфеде надеются, что отношения Москвы и Минска не ухудшатся

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил надежду, что отношения Москвы и Минска не ухудшатся из-за ситуации с задержанием россиян в Минске.

Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании "Вагнер".

"Я надеюсь, что эта ситуация будет расследована, инцидент не повлияет на отношения России и Белоруссии", - сказала Джабаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что нужно тщательное расследование.

"Если там просто россияне, которые ехали по своим планам через республику, а их использовали, то это одно", - сказал он.

В любом случае, парламентарий отметил, что не думает, что "кто-то в России может готовить теракты по отношению к Белоруссии , это исключено".