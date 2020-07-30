https://ria.ru/20200730/1575156619.html
В Совфеде надеются, что отношения Москвы и Минска не ухудшатся
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил надежду, что отношения Москвы и Минска не ухудшатся из-за ситуации с задержанием... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:59
2020-07-30T13:27
задержание россиян под минском
россия
владимир джабаров
валерий вакульчик
совет федерации рф
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, россия, владимир джабаров, валерий вакульчик, совет федерации рф, белоруссия, в мире
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
выразил надежду, что отношения Москвы и Минска не ухудшатся из-за ситуации с задержанием россиян в Минске.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик
заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании "Вагнер".
"Я надеюсь, что эта ситуация будет расследована, инцидент не повлияет на отношения России и Белоруссии", - сказала Джабаров РИА Новости.
Он подчеркнул, что нужно тщательное расследование.
"Если там просто россияне, которые ехали по своим планам через республику, а их использовали, то это одно", - сказал он.
В любом случае, парламентарий отметил, что не думает, что "кто-то в России может готовить теракты по отношению к Белоруссии
, это исключено".
Он отметил, что Россия и Белоруссия - это единое Союзное государство, сенатор выразил надежду, что в ближайшее время эта ситуация разрешится.