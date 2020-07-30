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Ректоры российских вузов одобряют рост числа бюджетных мест в регионах
Руководители российских университетов высоко оценили предоставление им дополнительных бюджетных мест на 2021/22 учебный год со стороны Минобрнауки. Эта мера... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:29
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Ректоры российских вузов одобряют рост числа бюджетных мест в регионах

12:10 30.07.2020 (обновлено: 12:29 30.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСтуденты во время лекции. Архивное фото
Студенты во время лекции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Руководители российских университетов высоко оценили предоставление им дополнительных бюджетных мест на 2021/22 учебный год со стороны Минобрнауки. Эта мера поможет одаренным абитуриентам получить образование за счет государства в ситуации, когда из-за пандемии коронавируса у многих семей снизился доход, отметили собеседники РИА Новости.
Министерство науки и высшего образования РФ выделило российским вузам 33,7 тысячи дополнительных бюджетных мест на 2021/22 учебный год. Это было сделано во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года.
Прозрачная методика расчета
Дополнительные бюджетные места распределялись министерством по новой, прозрачной и понятной методике расчета контрольных цифр приема (КЦП), которая напрямую учитывает современные тенденции рынка труда региона, отметил врио ректора Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Иван Романчук.
"Логично, что нашему университету увеличены бюджетные места на естественно-научные и IT-направления подготовки в бакалавриате и специалитете, в том числе, на те, которые связаны с развитием биобезопасности и биоинформатики. Также стало больше мест на педагогические направления, они представлены как в головном вузе, так и в двух наших филиалах. Это чрезвычайно важно, так как соответствует нашим стратегическим целям по индивидуализации школьного образования в регионе", — рассказал он РИА Новости.
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По его словам, за последние годы в ТюмГУ качественно изменилась линейка магистратур, появились новые конкурентные программы, поэтому увеличение КЦП по биологии, психологии, экономике и юриспруденции вуз воспринял с удовлетворением.
"В целом, нам выделено 880 дополнительных бюджетных мест. У нас амбициозные планы на привлечение в университет абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ", — добавил Иван Романчук.
Новый, прозрачный принцип распределения бюджетных мест учитывает такие показатели университета, как трудоустройство и доход выпускников, научные показатели вуза, взаимодействие с партнерами, отметил проректор по учебной работе Донского государственного технического университета (ДГТУ) Владимир Колодкин.
"Дополнительные места мы получили по тем направлениям подготовки, по которым наши показатели говорят об эффективности реализации образовательных программ. На этот год нам выделили 145 дополнительных бюджетных мест на такие стратегически важные для развития нашего региона направления бакалавриата, как фотоника, электроэнергетика, IT-направления, строительство. Мы ожидаем, что и на следующий год университет получит дополнительные бюджетные места, и готовимся к увеличенному набору. Для нас это индикатор того, что университет движется в правильном направлении", — рассказал он РИА Новости.
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При выделении дополнительных бюджетных мест Минобрнауки учитывало качество образования, актуальность направлений подготовки с точки зрения потребностей социально-экономического развития региона и страны и, как следствие, востребованность выпускников, отметил врио ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Андрей Яковлев.
"На будущий учебный год ТПУ получил 776 дополнительных бюджетных мест, в том числе 616 — на очную форму обучения и 160 — на заочную. Эти места распределяются по 28 направлениям бакалавриата, 32 направлениям подготовки магистров и пяти направлениям специалитета. Наибольший прирост бюджетных мест получили популярные среди абитуриентов направления "дизайн", "экология и природопользование", "биотехнология", "инноватика", "техносферная безопасность". Это открывает новые возможности для наших будущих абитуриентов, студентов и университета в целом, а также положительно скажется на рынке труда", — рассказал он РИА Новости.
Восполнение дефицита бюджетных мест
Ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") Олег Полухин сообщил, что поддерживает инициативу руководства страны по увеличению бюджетных мест в ведущих региональных вузах и крайне удовлетворен, что она начала реализовываться.
"Белгородский университет — ведущий региональный вуз, который сегодня широко известен в России и за рубежом, представлен в международных рейтингах, но, считаю, что по ряду направлений подготовки нам выделялось недостаточное количество бюджетных мест. Сейчас у нас более двух тысяч бюджетных мест, и 88 дополнительных мест на этом фоне, казалось бы, не так много. Но у нас, к примеру, на этот год не было бюджетных мест по укрупненной группе специальностей "экономика и управление". Хорошо, что теперь перекос в распределении мест будет устранен", — рассказал он РИА Новости.
Он уточнил, что 76 бюджетных мест были добавлены в бакалавриат и специалитет по 16 укрупненным группам специальностей, среди которых естественно-научные, инженерные и гуманитарные направления. Также 12 дополнительных бюджетных мест вуз получил по семи направлениям ординатуры своего медицинского института.
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"Дополнительные бюджетные места нужны нам и по направлениям подготовки, которые мы открываем в рамках научно-образовательного центра мирового уровня "Инновационные решения в АПК" на базе нашего университета", — добавил Олег Полухин.
Сибирский федеральный университет получил 63 дополнительных бюджетных места, 48 из них предназначены для программ бакалавриата, связанных с экономикой, архитектурой, машиностроением, строительством, сообщил проректор по учебной работе СФУ Денис Гуц.
Также университету, как организатору проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года, было предложено пять дополнительных бюджетных мест на укрупненную группу "Физическая культура и спорт". Еще 13 мест распределены на специалитет "Техника и технологии наземного транспорта", "Техника и технологии строительства".
"Конечно, для федерального университета, где обучаются более 27 тысяч студентов, 63 бюджетных места – не такая уж большая цифра. Но все перечисленные направления востребованы у абитуриентов. Особенно приятной неожиданностью для нас стала возможность получить дополнительные бюджетные места на очень популярную группу направлений подготовки "Экономика и управление"", — рассказал он РИА Новости.
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Выделение дополнительных бюджетных мест — достаточно позитивный и правильный шаг, считает проректор Самарского университета Андрей Гаврилов.
"Наш университет получил дополнительные бюджетные места по достаточно широкому спектру специальностей, в первую очередь, связанным с информационными технологиями и педагогикой. Еще часть мест пришла на инженерные, естественнонаучные направления (химию и биологию), а также на гуманитарные направления (социальную работу, экономику и филологию). Дополнительных мест не очень много, но это все равно приятная прибавка, которая для некоторых абитуриентов этого года может оказаться решающей при поступлении на бюджет", - рассказал он РИА Новости.
Своевременная мера при пандемии
Прием 2020 года проходит в условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая повлекла за собой не только снижение мобильности, но и снижение платежеспособности населения. Это означает, что часть талантливых ребят, которые при прочих условиях могли поступить на платное обучение, в текущем году, возможно, будут этого лишены, считает заместитель директора по образовательной деятельности по организации приема и довузовскому образованию Уральского федерального университета (УрФУ) Елена Авраменко.
"Выделение дополнительных бюджетных мест — важная мера социальной поддержки государством талантливых детей. Это очень своевременная мера, ведь как раз сейчас становятся известны результаты ЕГЭ. Уральский федеральный университет – традиционный центр притяжения талантливых ребят, и мы видим, что на самых популярных направлениях складывается непростая конкурсная ситуация. Важно, что решение об увеличении контрольных цифр приема учитывает востребованность конкретных направлений подготовки абитуриентами и запросы работодателей", — рассказала она РИА Новости.
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Приоритетное распределение дополнительных бюджетных мест среди региональных вузов позволит снизить напряженность на конкурсах, когда многие абитуриенты отказываются от образовательной миграции внутри страны в условиях сложной эпидемиологической обстановки, считает проректор по образовательной деятельности Тюменского индустриального университета (ТИУ) Людмила Габышева.
"Новая методика распределения мест за счет бюджетных ассигнований основывается на предложениях регионов, крупнейших работодателей и согласована с федеральными министерствами, имеющими подведомственные вузы. Распределяемые места установлены по востребованным направлениям и специальностям в различных сферах экономики. ", — рассказала она РИА Новости.
Количество бюджетных мест в регионах будет увеличено в университетах, имеющих тесные связи с индустрией, подчеркнула она.
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