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В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ
Оппозиционер Алексей Навальный "публично призывал аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом" в эфире "Эха Москвы" 27 апреля... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:37
игорь краснов
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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https://cdn21.img.ria.ru/images/95233/20/952332089_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_b0382fc89883bfbeabcd18e2f1da069d.jpg
https://ria.ru/20200722/1574739868.html
https://ria.ru/20200720/1574600424.html
Да, так и есть. И квалифицировать это необходимо согласно Закону.
16
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/95233/20/952332089_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_b0382fc89883bfbeabcd18e2f1da069d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь краснов, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ

11:37 30.07.2020
954
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный перед началом своего выступления в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы"
Алексей Навальный перед началом своего выступления в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный "публично призывал аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом" в эфире "Эха Москвы" 27 апреля 2020 года, таковы результаты лингвистической экспертизы, сообщается на сайте RT.
Отмечается, что лингвистическую экспертизу проводил экспертно-правовой центр "Топ Эксперт" по запросу бывшего вице-губернатора Кировской области Сергея Карнаухова, который поделился результатами с RT и намерен также отправить их в правоохранительные органы - в частности, генпрокурору РФ Игорю Краснову.
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"Он попросил установить, присутствуют ли в высказывании Алексея Навального "лингвистические признаки побуждения к совершению каких-либо действий (в том числе насильственных, разрушительных)". Он также задал экспертам вопрос, к чему побуждает Навальный, о каких именно действиях и их объекте идёт речь и к кому обращены данные побудительные высказывания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспертиза длилась 10 дней — с 18 по 28 июля. В ее заключении оговаривается, что критика властей в СМИ "сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц".
"Однако "замысел исследуемых фраз [Навального] состоял в призыве кого-либо к каким-либо действиям, а не в выражении собственных чувств", подчёркивается в исследовании. По мнению эксперта, высказывания Навального в эфире радиостанции выражены "в форме утверждения", не являются "оценочным видением ситуации", в них нет "отсылки на источник информации" и они "не выражены через образно-переносное значение", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов подал заявление в ФСБ с просьбой проверить высказывания Алексея Навального на предмет экстремизма.
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Обсудить 6
Игорь КрасновАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Да, так и есть. И квалифицировать это необходимо согласно Закону.
30 июля, 12:06
lyuda.terenteva.55
1400002
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