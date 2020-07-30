В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Оппозиционер Оппозиционер Алексей Навальный "публично призывал аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом" в эфире "Эха Москвы" 27 апреля 2020 года, таковы результаты лингвистической экспертизы, сообщается на сайте RT

Отмечается, что лингвистическую экспертизу проводил экспертно-правовой центр "Топ Эксперт" по запросу бывшего вице-губернатора Кировской области Сергея Карнаухова, который поделился результатами с RT и намерен также отправить их в правоохранительные органы - в частности, генпрокурору РФ Игорю Краснову

"Он попросил установить, присутствуют ли в высказывании Алексея Навального "лингвистические признаки побуждения к совершению каких-либо действий (в том числе насильственных, разрушительных)". Он также задал экспертам вопрос, к чему побуждает Навальный, о каких именно действиях и их объекте идёт речь и к кому обращены данные побудительные высказывания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза длилась 10 дней — с 18 по 28 июля. В ее заключении оговаривается, что критика властей в СМИ "сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц".

"Однако "замысел исследуемых фраз [Навального] состоял в призыве кого-либо к каким-либо действиям, а не в выражении собственных чувств", подчёркивается в исследовании. По мнению эксперта, высказывания Навального в эфире радиостанции выражены "в форме утверждения", не являются "оценочным видением ситуации", в них нет "отсылки на источник информации" и они "не выражены через образно-переносное значение", - добавляется в сообщении.