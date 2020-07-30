Азиатский банк развития поможет Таджикистану в борьбе с COVID-19

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе

© Sputnik / Амир Исаев Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе

ДУШАНБЕ, 30 июл – РИА Новости. Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану грант в размере 928 тысяч долларов на приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты для работников системы здравоохранения, борющихся с пандемией коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства АБР в Душанбе Татьяна Евстифеева.

"Грант АБР в 928 тысяч долларов пойдет на приобретение медицинских товаров, включающих защитные комбинезоны, фартуки, маски, перчатки, бахилы, лицевые щитки, головные уборы и другие предметы", - сказала она.

По ее словам, медтовары будут поставляться тремя партиями, поставка первой ожидается в августе из Камбоджи, а второй и третьей – в августе-сентябре из Китая.

"Средства выделены из текущей региональной технической помощи АБР "Региональная поддержка для борьбы со вспышкой коронавируса и потенциальными вспышками других инфекционных заболеваний". Данная помощь дополняет первоначальный грант АБР в размере 100 тысяч долларов, перераспределенный в марте в рамках проекта интегрированного материнского и детского здоровья в Таджикистане для закупки медицинских товаров", - заявила Евстифеева.

Восемнадцатого июня АБР утвердил отдельный грант в размере 50 миллионов долларов в рамках своей Программы активного реагирования и поддержки расходов на COVID-19 для предоставления бюджетной поддержки правительству Таджикистана и помощи в финансировании его комплексного плана реагирования и контрциклических мер.