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Азиатский банк развития поможет Таджикистану в борьбе с COVID-19
Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану грант в размере 928 тысяч долларов на приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты для... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:29
2020-07-30T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
азиатский банк развития
таджикистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, азиатский банк развития, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 30 июл – РИА Новости. Азиатский банк развития
(АБР) выделил Таджикистану
грант в размере 928 тысяч долларов на приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты для работников системы здравоохранения, борющихся с пандемией коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства АБР в Душанбе
Татьяна Евстифеева.
"Грант АБР в 928 тысяч долларов пойдет на приобретение медицинских товаров, включающих защитные комбинезоны, фартуки, маски, перчатки, бахилы, лицевые щитки, головные уборы и другие предметы", - сказала она.
По ее словам, медтовары будут поставляться тремя партиями, поставка первой ожидается в августе из Камбоджи, а второй и третьей – в августе-сентябре из Китая.
"Средства выделены из текущей региональной технической помощи АБР "Региональная поддержка для борьбы со вспышкой коронавируса и потенциальными вспышками других инфекционных заболеваний". Данная помощь дополняет первоначальный грант АБР в размере 100 тысяч долларов, перераспределенный в марте в рамках проекта интегрированного материнского и детского здоровья в Таджикистане для закупки медицинских товаров", - заявила Евстифеева.
Восемнадцатого июня АБР утвердил отдельный грант в размере 50 миллионов долларов в рамках своей Программы активного реагирования и поддержки расходов на COVID-19 для предоставления бюджетной поддержки правительству Таджикистана и помощи в финансировании его комплексного плана реагирования и контрциклических мер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.