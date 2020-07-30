Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575153505.html
Азиатский банк развития поможет Таджикистану в борьбе с COVID-19
Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану грант в размере 928 тысяч долларов на приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты для... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
азиатский банк развития
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_0:105:2723:1637_1400x0_80_0_0_7edece9e78d1572fd89831739264522b.jpg
https://ria.ru/20200730/1575150619.html
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_0:105:2723:1637_1400x0_80_0_0_7edece9e78d1572fd89831739264522b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_260:0:2443:1637_1400x0_80_0_0_0bc9614a2ded8cd370472be5ccb72c86.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_533:0:2170:1637_1400x0_80_0_0_a6ea7dd6d253a6634aff8a2923a1ec41.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, азиатский банк развития, таджикистан, в мире

Азиатский банк развития поможет Таджикистану в борьбе с COVID-19

11:29 30.07.2020
82
© Sputnik / Амир ИсаевПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
ДУШАНБЕ, 30 июл – РИА Новости. Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану грант в размере 928 тысяч долларов на приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты для работников системы здравоохранения, борющихся с пандемией коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства АБР в Душанбе Татьяна Евстифеева.
"Грант АБР в 928 тысяч долларов пойдет на приобретение медицинских товаров, включающих защитные комбинезоны, фартуки, маски, перчатки, бахилы, лицевые щитки, головные уборы и другие предметы", - сказала она.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
10:58
США передали Узбекистану оборудование для 25 тысяч тестов на коронавирус
По ее словам, медтовары будут поставляться тремя партиями, поставка первой ожидается в августе из Камбоджи, а второй и третьей – в августе-сентябре из Китая.
"Средства выделены из текущей региональной технической помощи АБР "Региональная поддержка для борьбы со вспышкой коронавируса и потенциальными вспышками других инфекционных заболеваний". Данная помощь дополняет первоначальный грант АБР в размере 100 тысяч долларов, перераспределенный в марте в рамках проекта интегрированного материнского и детского здоровья в Таджикистане для закупки медицинских товаров", - заявила Евстифеева.
Восемнадцатого июня АБР утвердил отдельный грант в размере 50 миллионов долларов в рамках своей Программы активного реагирования и поддержки расходов на COVID-19 для предоставления бюджетной поддержки правительству Таджикистана и помощи в финансировании его комплексного плана реагирования и контрциклических мер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Азиатский банк развитияТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2062
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Черечень: совбез Белоруссии опасается прибытия групп для провокаций
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии завершились встречи с главами дипмиссий России и Украины
Крым
В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
Триумфальная арка в Кишиневе
Эксперт прокомментировал предстоящую реформу конституции Молдавии
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Политолог призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных под Минском россиян
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия
Перепись населения
Планшеты для всероссийской переписи поступят в регионы до декабря
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева
Рабочие группы по аудиту законов нужны всем регионам, считает Хабриева
Андрей Клишас
Клишас призвал четко установить определение призыва к экстремизму
Алексей Навальный перед началом своего выступления в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы
В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ
Берег Атлантического океана
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Исаиас"
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Московском городском суде
В ОНК рассказали о состоянии генерала СК Дрыманова в СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния