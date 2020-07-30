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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200730/1575153021.html
В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России
Поправка к конституции о территориальной целостности РФ положительно принята в международном сообществе, заявил глава международного комитета Совфеда Константин РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:23
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет федерации рф
константин косачев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_0:286:3132:2048_1400x0_80_0_0_1aae4f1c67ceb546cfffa88176b29dc3.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, совет федерации рф, константин косачев, политика

В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России

11:23 30.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Поправка к конституции о территориальной целостности РФ положительно принята в международном сообществе, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что РФ защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.

"Я как международник, разумеется, внимательно отслеживаю внешнюю реакцию на внесённые в конституцию изменения. И в этой части могу совершенно ответственно утверждать, что соответствующая поправка в 67 статью (конституции РФ) не вызывает никаких сомнений в международном сообществе политическом и юридическом. Это норма, новая для нашей конституции, является общепринятой нормой в международных, межгосударственных отношениях", - сказал Косачев на заседании рабочей группы по конституции.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
28 июля, 12:40Голосование по поправкам в Конституцию
Участникам подготовки поправок к Конституции могут вручить госнаграды
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет Федерации РФКонстантин КосачевПолитика
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