В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что РФ защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.