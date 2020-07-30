В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Поправка к конституции о территориальной целостности РФ положительно принята в международном сообществе, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что РФ защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.
"Я как международник, разумеется, внимательно отслеживаю внешнюю реакцию на внесённые в конституцию изменения. И в этой части могу совершенно ответственно утверждать, что соответствующая поправка в 67 статью (конституции РФ) не вызывает никаких сомнений в международном сообществе политическом и юридическом. Это норма, новая для нашей конституции, является общепринятой нормой в международных, межгосударственных отношениях", - сказал Косачев на заседании рабочей группы по конституции.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.