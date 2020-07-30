В Раде заявили об отсутствии альтернативы "Минску-2"

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что в ближайшем будущем альтернатива минским соглашениям по Донбассу не появится, однако в части их выполнения нужно руководствоваться исключительно интересами Украины.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть "единичные выстрелы", украинские военные будут отвечать на ведение огня.
"Что касается договоренностей о прекращении огня, хотел бы всем напомнить, что минские соглашения подписывал не Владимир Зеленский. Сегодня им нет альтернативы. И я так понимаю, что в ближайшем будущем она не появится. Единственный важный аспект, на мой взгляд, такой: при принятии любых решений в части выполнения "Минска" нужно руководствоваться исключительно интересами Украины", - сказал спикер в интервью изданию "Факты", опубликованном в четверг.
У офиса президента ранее прошел митинг, организатором которого выступила общественная организация "Движение сопротивления капитуляции", в которую входят в том числе ряд националистических организаций. Митингующие требовали от Зеленского "не допустить капитуляции в Донбассе".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.