В Раде заявили об отсутствии альтернативы "Минску-2"

В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть "единичные выстрелы", украинские военные будут отвечать на ведение огня.