В Волжском завершили строительство первого корпуса инфекционной больницы

ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Завершено строительство первой очереди новой инфекционной больницы в городе Завершено строительство первой очереди новой инфекционной больницы в городе Волжский Волгоградской области , корпус рассчитан на 60 мест, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

Ранее сообщалось, что в апреле в Волжском началось строительство новой инфекционной больницы, она будет принимать детей и взрослых, ее оборудуют боксами системы Мельцера. По данным властей, больница будет необходима не только в период пандемии коронавирусной инфекции . После нее здесь будут принимать больных не только из Волжского, но также из близлежащих районов области. По информации администрации области, строительство ведется быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса.

"Глава региона ( Андрей Бочаров – ред.) вместе с общественниками и специалистами оценил сегодня результаты работы — завершена первая очередь строительства", - говорится в сообщении ведомства.

По информации администрации, Бочаров осмотрел построенный корпус, где в полном объеме выполнены строительные работы, сейчас завершается монтаж медицинского оборудования. Изначально больница была рассчитана на 60 мест, но в ходе строительства, отмечает ведомство, принято решение об увеличении ее мощности в два раза.

"До 1 ноября мы завершим работы и будем готовы к сложному периоду сезонных инфекционных заболеваний. Мы продолжаем выполнять задачи по модернизации системы здравоохранения, спасибо президенту и правительству за помощь и поддержку Волгоградской области. Благодарю всех, кто принимает в этом участие", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Отмечается, что в Волжском есть еще одна инфекционная больница, построенная в 1965 году.

По информации администрации, модернизация сферы здравоохранения носит системный характер, полностью обновлены больница №7 и №25 в Волгограде , в 600 медучреждениях проведен ремонт. Кроме того, создана единая диспетчерская служба "03", возрождена санитарная авиация. В настоящее время, отмечается в сообщении, идет строительство нового корпуса областного онкодиспансера, создаются межрайонные медцентры. Реализовать проекты в медицинской сфере помогает участие региона в нацпроекте "Здравоохранение".