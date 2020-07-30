В Ульяновской области комиссия по этике разберется с дракой депутатов

"Конфликт на заседании заксобрания Ульяновской области произошел по вине члена партии КПРФ, но это не дает основание для несдержанных действий. Эмоции захлестнули, то, как стали развиваться события, не красит нашего коллегу по партии. Нужно уметь свою точку зрения отстаивать иными парламентскими методами, а не кулаками. Нам надо серьезно разобраться, что и сделает комиссия по этике областной думы и правоохранители", - цитирует Ревенко пресс-служба.

По данным реготделения "Единой России", депутаты от КПРФ пытались сорвать заседание парламента несколько раз: в первой его части они положили на стол одному из депутатов рыбу, затем развесили "нелицеприятные" плакаты, а позже спровоцировали потасовку. Руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов, в свою очередь, ранее заявлял РИА Новости, что провокаций со стороны коммунистов не было, а первыми начали драку депутаты от "Единой России", которые, по его словам, пришли на заседание пьяными.