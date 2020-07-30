В Ульяновской области комиссия по этике разберется с дракой депутатов

САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Комиссия по этике законодательного собрания Ульяновской области разберется в конфликте депутатов, переросшем в драку, сообщила в четверг пресс-служба реготделения "Единой России" со ссылкой на замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко.
Ранее первый зампред заксобрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев рассказал журналистам, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ. На видео, которое в Instagram выложил депутат Госдумы Алексей Куринный, видно, что потасовка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".
"Конфликт на заседании заксобрания Ульяновской области произошел по вине члена партии КПРФ, но это не дает основание для несдержанных действий. Эмоции захлестнули, то, как стали развиваться события, не красит нашего коллегу по партии. Нужно уметь свою точку зрения отстаивать иными парламентскими методами, а не кулаками. Нам надо серьезно разобраться, что и сделает комиссия по этике областной думы и правоохранители", - цитирует Ревенко пресс-служба.
По данным реготделения "Единой России", депутаты от КПРФ пытались сорвать заседание парламента несколько раз: в первой его части они положили на стол одному из депутатов рыбу, затем развесили "нелицеприятные" плакаты, а позже спровоцировали потасовку. Руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов, в свою очередь, ранее заявлял РИА Новости, что провокаций со стороны коммунистов не было, а первыми начали драку депутаты от "Единой России", которые, по его словам, пришли на заседание пьяными.