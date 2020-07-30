Эксперт прокомментировал быстрый рост числа заражений коронавирусом в ЮАР

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Быстрый рост случаев заражения коронавирусом нового типа в Южно-Африканской Республике может свидетельствовать о более масштабном распространении вируса на всем Африканском континенте, которое, вероятно, преуменьшено в связи с сокрытием данных или недостаточным тестированием, заявил РИА Новости глава Африканской организации здравоохранения (AHO) Грасиано Масаусо.
"Южная Африка сейчас находится на пятом месте по подтвержденным случаям в мире и на нее приходится более половины всех подтвержденных случаев в Африке. Это может свидетельствовать о более широком распространении заболевания на континенте", - сказал Масаусо.
Глава AHO утверждает, что относительно небольшое количество случаев заражения в африканских странах может быть связано с намеренным сокрытием реальных данных или недостаточным тестированием.
"В то время как в Южной Африке больше всего случаев, там и больше всего проводят тестов. В начале июля в ЮАР проводили более 30 тестов на тысячу человек, в то время как в Нигерии проводили 0,7 теста на тысячу человек, в Гане – 10, а в Кении делали три", - заявил глава AHO, добавив, что 80% всех проводимых тестирований на коронавирус в Африке приходится на 10 стран.
Он также отметил, что сокрытие информации некоторыми государствами может помешать всему континенту предсказать пик распространения COVID-19 и надлежащим образом к нему подготовиться.
Масаусо опасается, что из-за того, что работа служб здравоохранения во многих африканских странах подрывается в связи с коронавирусной инфекцией, в Африке может наблюдаться возобновление вспышек распространенных заболеваний, в том числе кори и полиомиелита. Это в том числе может произойти из-за нарушения кампаний по масштабной вакцинации из-за пандемии.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения коронавирусом на Африканском континенте превысило 873 тысяч, скончались более 18 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Наибольшее число случаев инфицирования выявлено в ЮАР (459 761), Египте (92 947), Нигерии (41 804). Больше всего летальных исходов зафиксировано в ЮАР (7257), Египте (4691) и Алжире (1174).
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