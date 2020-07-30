Эксперт прокомментировал быстрый рост числа заражений коронавирусом в ЮАР

Глава AHO утверждает, что относительно небольшое количество случаев заражения в африканских странах может быть связано с намеренным сокрытием реальных данных или недостаточным тестированием.

Он также отметил, что сокрытие информации некоторыми государствами может помешать всему континенту предсказать пик распространения COVID-19 и надлежащим образом к нему подготовиться.

Масаусо опасается, что из-за того, что работа служб здравоохранения во многих африканских странах подрывается в связи с коронавирусной инфекцией, в Африке может наблюдаться возобновление вспышек распространенных заболеваний, в том числе кори и полиомиелита. Это в том числе может произойти из-за нарушения кампаний по масштабной вакцинации из-за пандемии.