Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай

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ЯсноПонятно Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай

"Файф-о-клок" в лондонском отеле, горячий и горький на берегу озера из термоса, фруктовый — на петербургской крыше или с сахаром и лимоном под утренний бутерброд. Что такое настоящая чайная церемония? Можно ли зеленый чай испортить стоградусным кипятком, а чёрный — десятым завариванием? И бывает ли чайный "передоз"?