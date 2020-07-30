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https://ria.ru/20200730/1575147500.html
Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай
"Файф-о-клок" в лондонском отеле, горячий и горький на берегу озера из термоса, фруктовый — на петербургской крыше или с сахаром и лимоном под утренний бутерброд. Что такое настоящая чайная церемония? Можно ли зеленый чай испортить стоградусным кипятком, а чёрный — десятым завариванием? И бывает ли чайный "передоз"?
2020-07-30T12:00
подкаст
яснопонятно
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Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай
«Файф-о-клок» в лондонском отеле, горячий и горький на берегу озера из термоса, фруктовый — на петербургской крыше или с сахаром и лимоном под утренний бутерброд. Что такое настоящая чайная церемония? Можно ли зеленый чай испортить стоградусным кипятком, а чёрный — десятым завариванием? И бывает ли чайный «передоз»?
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147609_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_378545cb655003e5d126a2c92b33faaa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай

12:00 30.07.2020
0
ЯсноПонятно
Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай
12:00
"Файф-о-клок" в лондонском отеле, горячий и горький на берегу озера из термоса, фруктовый — на петербургской крыше или с сахаром и лимоном под утренний бутерброд. Что такое настоящая чайная церемония? Можно ли зеленый чай испортить стоградусным кипятком, а чёрный — десятым завариванием? И бывает ли чайный "передоз"?
Почему чай гораздо ближе к вину, чем к кофе? Как на вкус отличить индийский от китайского, и какой не уважают знатоки индустрии? Пакетированный делают из отходов производства? Что не так с русской чайной культурой?
Сколько стоит действительно хороший чай, и ниже какой цены его лучше вообще не покупать, Ваня и Ксюша спрашивают у судьи чайных чемпионатов Дениса Шумакова.
А если вам всё-таки больше по душе кофе, о нем в другом эпизоде рассказывал бариста Сергей Митрофанов.
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Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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