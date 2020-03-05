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2020-03-05T12:20+0300
https://ria.ru/20200305/1568177705.html
"ЯсноПонятно". Бариста о кофейной культуре: что пить, как и почему
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РИА Новости

"ЯсноПонятно". Бариста о кофейной культуре: что пить, как и почему

12:20 05.03.2020
4972
ЯсноПонятно
«ЯсноПонятно». Бариста о кофейной культуре: что пить, как и почему
Вчера, 12:20
Мягкий, с фруктовыми нотами или насыщенный, с шоколадным оттенком. Или со вкусом жжёной резины. Что влияет на вкус кофе? Чем напиток из эспрессо-машины отличается от сваренного в турке, а Кения — от Эфиопии? Сколько стоит хороший кофе? Почему дорогой не значит лучший, а вкусный можно найти в дешёвой кофейне? Отвечает бариста Сергей Митрофанов.
Как выбрать хороший кофе? Почему сервис в кофейне не менее важен, чем сам кофе? Правда ли что раф-кофе придумали в России? Какой кофейный напиток самый популярный во всем мире, и возможно ли сейчас изобрести что-то новое в этой отрасли? Почему вокруг кофе снобизма не меньше, чем вокруг вина? И стыдно ли пить растворимый?
Лина, Ваня и Ксюша разбираются вместе с многократным финалистом и чемпионом российских и зарубежных чемпионатов бариста Сергеем Митрофановым.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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