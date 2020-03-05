«ЯсноПонятно». Бариста о кофейной культуре: что пить, как и почему

Как выбрать хороший кофе? Почему сервис в кофейне не менее важен, чем сам кофе? Правда ли что раф-кофе придумали в России? Какой кофейный напиток самый популярный во всем мире, и возможно ли сейчас изобрести что-то новое в этой отрасли? Почему вокруг кофе снобизма не меньше, чем вокруг вина? И стыдно ли пить растворимый?