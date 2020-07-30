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Россия и Казахстан подписали соглашение о старте для ракет "Союз-5"
Предприятия России и Казахстана подписали соглашение о создании стартового комплекса на Байконуре для запуска ракет "Союз-5", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:12
россия
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ркк "энергия"
союз
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россия, игорь озар, байконур (космодром), космос - риа наука, ркк "энергия", союз, роскосмос, казахстан

Россия и Казахстан подписали соглашение о старте для ракет "Союз-5"

10:12 30.07.2020
381
© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Космодром Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Предприятия России и Казахстана подписали соглашение о создании стартового комплекса на Байконуре для запуска ракет "Союз-5", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"30 июля 2020 года в городе Байконур состоялось церемония подписания соглашения о заключении контракта между ПАО "РКК "Энергия" и АО "СП "Байтерек" на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов", - сказали в пресс-службе.
Соглашение подписали гендиректор российской ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие отвечает за разработку ракеты "Союз-5") Игорь Озар и гендиректор "СП "Байтерек" (оператор переданных Казахстану объектов космодрома Байконур) Куат Мустафинов в присутствии главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Азамата Батыркожа.
Проект "Байтерек" предусматривает модернизацию наземной космической инфраструктуры от ракеты "Зенит-М" на космодроме Байконур для запусков перспективной российской ракеты среднего класса "Союз-5".
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