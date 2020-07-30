В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 31-летнего гражданина Украины. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов.

Находящаяся в том же помещении 36-летняя женщина рассказала, что ее муж умер четыре дня назад, предположительно, от передозировки наркотиков. По ее словам, она сама расчленила труп. На месте происшествия нашли ножовку, разделочную доску и пластиковый таз.

Как пишут СМИ, погибший — украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).

"Написал Марине (супруга Картрайта. — Прим. ред.). Но, кажется, все плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают. <...> Очень надеюсь, что про Картрайта — это вброс", — рассказал на своей странице в твиттере ведущий и основатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор.