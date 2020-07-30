https://ria.ru/20200730/1575146174.html
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:04
2020-07-30T17:19
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
украина
происшествия
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https://ria.ru/20200112/1563340612.html
https://ria.ru/20191208/1562126899.html
Boris
Наверно на Родину хотела хоронить вывезти. Чемоданы паковала. Не было одного большого. Бедная вдова, такие хлопоты. Интересно, как узнали?
54
Vladislav Agafonov
Опять в Питере расчлененка
41
22
санкт-петербург
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, украина, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости.
В Петербурге
задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 31-летнего гражданина Украины. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов.
Находящаяся в том же помещении 36-летняя женщина рассказала, что ее муж умер четыре дня назад, предположительно, от передозировки наркотиков. По ее словам, она сама расчленила труп. На месте происшествия нашли ножовку, разделочную доску и пластиковый таз.
Как пишут СМИ, погибший — украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
"Написал Марине (супруга Картрайта. — Прим. ред.). Но, кажется, все плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают. <...> Очень надеюсь, что про Картрайта — это вброс", — рассказал на своей странице в твиттере ведущий и основатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор.
Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео на ее ютьюб-канале появились около семи лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,5 миллиона подписчиков.