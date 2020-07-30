Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575145176.html
Во Владимирской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области пятый день подряд оказывается менее 30, общее количество заболевших РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский

Во Владимирской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

09:35 30.07.2020
1702
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области пятый день подряд оказывается менее 30, общее количество заболевших выросло до 5563, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5563 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Во Владимире с начала пандемии выявлены 957 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 803, в Петушинском районе - 654, в Муроме - 496, в Ковровском районе - 451, в Александровском районе - 426, Собинском - 309, Вязниковском - 287, Юрьев-Польском - 258.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 5137 пациентов, скончались - 132.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ковровский районАлександровский районЮрьев-Польский
Рекомендуем
Баран для жертвоприношения в мусульманский праздник Курбан-Байрам
Муфтий: заклание на Курбан-байрам можно совершить в 20 местах Подмосковья
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
В ЦИК Белоруссии проходит срочная встреча с кандидатами в президенты
Токио
В Токио выявили 367 новых случаев коронавируса за сутки
Врач скорой медицинской помощи
На Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 243 пациента с коронавирусом
Продажа смартфонов
Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона
Врач скорой помощи
Во Владимирской области выявили 25 новых случаев коронавируса
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 485 пациентов с коронавирусом
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1160
Дмитрий Мезенцев
В МИД Белоруссии состоится встреча по делу о задержанных россиянах
Воронеж
В Воронежской области выявили 89 новых случаев коронавируса
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
Раздел лососевых
Ученые не спешат делать выводы о лососевой путине на Камчатке
Врач скорой помощи
В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
Здание КГБ Белоруссии в Минске
В СБ Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния