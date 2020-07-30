https://ria.ru/20200730/1575143354.html
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 1197, скончались еще 23 человека, сообщила в четверг система мониторинга распространения... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:57
2020-07-30T09:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
киев
украина
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, киев, украина, в мире
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
на Украине
за сутки выросло на 1197, скончались еще 23 человека, сообщила в четверг система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 30 июля, в стране выявлены 68 794 случая COVID-19, скончались от инфекции 1673 человека. Всего, по данным системы, выздоровели 37 394 человека.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве
(199), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской областях (104).
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки зафиксирован очередной рекорд по заболевшим – 1197 человек. "...такого количества заболевших за сутки в Украине еще не было. Также большое количество людей, которых госпитализировали ... – 249 человек", - сказал Степанов на брифинге в четверг.
Он сообщил, что за сутки в стране выздоровели 760 человек, всего за время пандемии выздоровели 38 154 человека. Также министр сообщил, что в стране коронавирус зафиксирован у 4853 детей и 8756 медработников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.