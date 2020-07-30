На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 1197, скончались еще 23 человека, сообщила в четверг система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 30 июля, в стране выявлены 68 794 случая COVID-19, скончались от инфекции 1673 человека. Всего, по данным системы, выздоровели 37 394 человека.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской областях (104).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки зафиксирован очередной рекорд по заболевшим – 1197 человек. "...такого количества заболевших за сутки в Украине еще не было. Также большое количество людей, которых госпитализировали ... – 249 человек", - сказал Степанов на брифинге в четверг.

Он сообщил, что за сутки в стране выздоровели 760 человек, всего за время пандемии выздоровели 38 154 человека. Также министр сообщил, что в стране коронавирус зафиксирован у 4853 детей и 8756 медработников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.