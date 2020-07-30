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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200730/1575142973.html
Раввины по случаю поста 9 ава призвали евреев не повторять прошлых ошибок
Лидеры еврейской общины России обратились к соотечественникам по случаю наступления главной траурной даты в иудейском календаре - 9 ава, отметив, что в этот... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:03
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, берл лазар, общество

Раввины по случаю поста 9 ава призвали евреев не повторять прошлых ошибок

10:00 30.07.2020 (обновлено: 10:03 30.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями Европейского еврейского конгресса
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Европейского еврейского конгресса
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидеры еврейской общины России обратились к соотечественникам по случаю наступления главной траурной даты в иудейском календаре - 9 ава, отметив, что в этот день, в память о разрушении в древности как первого, так и второго Иерусалимского храма, установлен суточный пост.
Пост 9 ава в этом году начинается с заходом солнца 29 июля и заканчивается с выходом первых звезд 30 июля. В течение этого времени запрещено пить, есть, мыться, умащивать тело, носить кожаную обувь, не разрешается супружеская близость.
Главный раввин России Берл Лазар в обращении, направленном в еврейские общины РФ, напомнил, что в этот день, в 586 году до нашей эры, был разрушен первый храм, а затем, уже в 70 году нашей эры, и второй храм. И это не единственные беды, связанные с 9 ава.
"Это прошлое - урок нам на будущее. И главный урок заключается в том, что надо не повторять ошибок прошлого", - отметил раввин, обращение которого приводит Федерация еврейских общин России (ФЕОР). По его словам, когда люди отталкивают Бога, они лишаются его благословений и храма.
Причиной разрушения храма стала "беспричинная ненависть" внутри еврейского народа, злословие, нежелание понимать друг друга, отметил Лазар. Соответственно, исправление возможно только на путях доброжелательности, взаимопонимания и единства.
"Наша скорбь должна быть столь же сильна, как скорбь наших предков две тысячи лет назад и почти три тысячи лет назад. Но наше положение лучше - ведь перед нами их пример, мы поняли их ошибки, мы способны эти ошибки исправить здесь и сейчас", - сказал Берл Лазар.
В свою очередь глава ФЕОР, раввин Александр Борода обратил внимание на то, что, предаваясь скорби, в этот день необходимо понимать, что наказание было ниспослано не ради наказания, но ради исправления - "так же, как любящий отец наказывает детей ради их же блага".
"У каждого поколения есть свои сильные и слабые стороны. В наше время у человека гораздо больше возможностей учиться и исполнять заповеди - все зависит лишь от нашего желания и нашего выбора", - говорится в письме Бороды.
Только путем личного духовного исправления, отметил он, можно "приблизить избавление", чтобы "дни скорби" стали "днями радости и веселья".
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08:49Религия и мировоззрение
Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарОбщество
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