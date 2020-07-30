https://ria.ru/20200730/1575142799.html
В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
Все восстановительные работы после столкновения грузовых поездов на станции Купчинская в Петербурге завершены, сообщает пресс-служба ОЖД. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:41
2020-07-30T08:41
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости.
Все восстановительные работы после столкновения грузовых поездов на станции Купчинская в Петербурге
завершены, сообщает пресс-служба ОЖД.
"К 23 часам 29 июля специалисты Октябрьской железной дороги завершили все восстановительные работы на станции Купчинская", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, "пропуск грузовых поездов через станцию по завершении работ организован в полном объеме".
В работах, как сообщается, задействовали порядка 180 человек, привлекалась специализированная техника.
Три электровоза и один пустой полувагон сошли с рельсов после столкновения во Фрунзенском районе Петербурга 28 июля. Одного человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.