В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Все восстановительные работы после столкновения грузовых поездов на станции Купчинская в Все восстановительные работы после столкновения грузовых поездов на станции Купчинская в Петербурге завершены, сообщает пресс-служба ОЖД.

"К 23 часам 29 июля специалисты Октябрьской железной дороги завершили все восстановительные работы на станции Купчинская", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "пропуск грузовых поездов через станцию по завершении работ организован в полном объеме".

В работах, как сообщается, задействовали порядка 180 человек, привлекалась специализированная техника.