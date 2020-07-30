Муфтий: заклание на Курбан-байрам можно совершить в 20 местах Подмосковья

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 20 специальных мест для жертвоприношения отведены для жителей Московской области и столицы по случаю праздника Курбан-байрам в этом году, сообщил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году празднование начнется 31 июля. По случаю праздника каждый верующий мусульманин должен принести в жертву животное - как правило, это барашек, а также крупный рогатый скот (коровы, быки), верблюды.

"У нас есть специально отведенные места - бойни, специальные фермы, где занимаются как раз выращиванием жертвенных животных. Там все готово, никаких осложнений быть не должно - люди, соблюдая социальную дистанцию, маски, могут поехать и совершить обряд жертвоприношения", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он уточнил, что в Московской области выделено около 20 таких мест. В самой Москве их нет, а вот в новой Москве такие специальные места тоже есть. По правилам, жертвенное животное не должно быть больным или хромым.

"Слово "курбан" переводится как "быть ближе" к Всевышнему - то есть ты должен пожертвовать, стать ближе. Хотя в Коране Всевышний и говорит, что ни мясо, ни кровь жертвенного животного до него не доходит - доходит ваша богобоязненность и покорность. В этом и заключается смысл, и гуманность этого праздника, его человечность. И это большой благотворительный праздник, потому что треть мяса нужно обязательно отдать в пользу неимущих, нуждающихся людей", - добавил Аббясов.

В свою очередь первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Валиуллин сообщил, что в Казани жертвоприношение будет централизованно совершаться в 16 специально отведенных местах, а по всей республике - еще в 18 местах. "Это те места, которые согласованы и с нами, и с Роспотребнадзором, и с ветеринарными учреждениями", - отметил он.

Обряд заклания жертвенного животного можно совершить в течение всех трех дней праздника.