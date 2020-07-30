Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200730/1575142590.html
Муфтий: заклание на Курбан-байрам можно совершить в 20 местах Подмосковья
Около 20 специальных мест для жертвоприношения отведены для жителей Московской области и столицы по случаю праздника Курбан-байрам в этом году, сообщил в среду... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:35
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
религия
новая москва
новости - религия и мировоззрение
рушан аббясов
московская область (подмосковье)
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152690/93/1526909358_0:207:2905:1841_1400x0_80_0_0_73176af4a7c217c7411b140a8d7a1634.jpg
https://ria.ru/20200730/1574922629.html
2
новая москва
московская область (подмосковье)
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152690/93/1526909358_0:207:2905:1841_1400x0_80_0_0_73176af4a7c217c7411b140a8d7a1634.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152690/93/1526909358_88:0:2819:2048_1400x0_80_0_0_94026216815ddbbbe3fc88d3a1a8b18a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152690/93/1526909358_429:0:2477:2048_1400x0_80_0_0_9e55128541cb0d9b42b78e6745abc592.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, религия, новая москва, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, московская область (подмосковье), казань, общество

Муфтий: заклание на Курбан-байрам можно совершить в 20 местах Подмосковья

09:35 30.07.2020
487
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБаран для жертвоприношения в мусульманский праздник Курбан-Байрам
Баран для жертвоприношения в мусульманский праздник Курбан-Байрам
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 20 специальных мест для жертвоприношения отведены для жителей Московской области и столицы по случаю праздника Курбан-байрам в этом году, сообщил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году празднование начнется 31 июля. По случаю праздника каждый верующий мусульманин должен принести в жертву животное - как правило, это барашек, а также крупный рогатый скот (коровы, быки), верблюды.
"У нас есть специально отведенные места - бойни, специальные фермы, где занимаются как раз выращиванием жертвенных животных. Там все готово, никаких осложнений быть не должно - люди, соблюдая социальную дистанцию, маски, могут поехать и совершить обряд жертвоприношения", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что в Московской области выделено около 20 таких мест. В самой Москве их нет, а вот в новой Москве такие специальные места тоже есть. По правилам, жертвенное животное не должно быть больным или хромым.
"Слово "курбан" переводится как "быть ближе" к Всевышнему - то есть ты должен пожертвовать, стать ближе. Хотя в Коране Всевышний и говорит, что ни мясо, ни кровь жертвенного животного до него не доходит - доходит ваша богобоязненность и покорность. В этом и заключается смысл, и гуманность этого праздника, его человечность. И это большой благотворительный праздник, потому что треть мяса нужно обязательно отдать в пользу неимущих, нуждающихся людей", - добавил Аббясов.
В свою очередь первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Валиуллин сообщил, что в Казани жертвоприношение будет централизованно совершаться в 16 специально отведенных местах, а по всей республике - еще в 18 местах. "Это те места, которые согласованы и с нами, и с Роспотребнадзором, и с ветеринарными учреждениями", - отметил он.
Обряд заклания жертвенного животного можно совершить в течение всех трех дней праздника.
"Мы всегда верующих призываем к тому, чтобы это происходило только в специально отведенных местах. Если вдруг нет возможности поехать, то эту слугу можно получить на дом - наши верующие могут заказать мясо жертвенного животного, от его имени могут сделать забой и уже привезти готовое мясо", - добавил Валиуллин.
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
08:00Религия и мировоззрение
"Мясо животных передадут нуждающимся". Как пройдет Курбан-байрам 2020
200095
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияНовая МоскваНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовМосковская область (Подмосковье)КазаньОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
Во Владимирской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
В ЦИК Белоруссии проходит срочная встреча с кандидатами в президенты
Продажа смартфонов
Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
Токио
В Токио выявили 367 новых случаев коронавируса за сутки
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1160
Раздел лососевых
Ученые не спешат делать выводы о лососевой путине на Камчатке
Драка депутатов в Ульяновском законодательном собрании
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 485 пациентов с коронавирусом
Воронеж
В Воронежской области выявили 89 новых случаев коронавируса
Смех
Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Дмитрий Мезенцев
В МИД Белоруссии состоится встреча по делу о задержанных россиянах
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего оценил сроки рассмотрения дела Ефремова
Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния