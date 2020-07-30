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Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
Российская академия наук и Национальная академия наук США в четверг подпишут соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с COVID-19, сообщила... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:38
александр сергеев (ран)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_0:139:3148:1910_1400x0_80_0_0_a3fc05333438c79ae64174611835c4df.jpg
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александр сергеев (ран), в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, сша

Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19

08:28 30.07.2020 (обновлено: 08:38 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская академия наук и Национальная академия наук США в четверг подпишут соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с COVID-19, сообщила пресс-служба РАН.
"Планируется развивать новые формы сотрудничества и диалога между академиями во всех областях, касающихся коронавируса, его природы, методов лечения и профилактики", - отмечается в сообщении.
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Как сообщается, стороны планируют развивать сотрудничество ученых в сфере эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований COVID-19, изучении патофизиологии новой инфекции, в математическом и компьютерной моделировании распространения пандемии, социально-экономических и психологических последствий коронавируса, укреплении глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.
Со стороны Российской академии наук протокол подпишет президент РАН Александр Сергеев. С американской – глава Национальной академии наук США Марша МакНатт, а также главы Национальной академии медицины Виктор Дзауи и Национальной академии техники Джон Андерсон. Подписание пройдет в формате видеоконференции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Сергеев (РАН)В миреКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийская академия наукСША
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