Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store

Согласно изданию, в жалобе говорится, что Apple должна "позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store".

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.