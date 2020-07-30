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Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
Мессенджер Telegram подал официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store, сообщила газета Financial РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:14
маргрет вестагер
telegram (приложение)
тим кук
еврокомиссия
apple
павел дуров
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экономика
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маргрет вестагер, telegram (приложение), тим кук, еврокомиссия, apple, павел дуров, сша, экономика

Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store

08:14 30.07.2020
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© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мессенджер Telegram подал официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store, сообщила газета Financial Times со ссылкой на поданную жалобу.
Согласно изданию, в жалобе говорится, что Apple должна "позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store".
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FT отмечает, что в июне исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из которых касалось App Store. Другая проверка в ЕК в отношении Apple касается Apple Pay.
Apple неоднократно опровергала обвинения в антиконкурентном поведении. Издание обращает внимание, что в своем заявлении накануне слушаний в Конгрессе США исполнительный директор Apple Тим Кук признал, что проверка App Store является "разумной и уместной", но при этом он защищает деловую практику своей компании. Также он отметил, что Apple считает, что "конкуренция - это большое достоинство, (которое - ред.) способствует инновациям".
В начале июля основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи Apple должны иметь возможность скачивать и устанавливать приложения из альтернативных магазинов, а не только через официальный App Store.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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