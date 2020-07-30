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Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
Коворкинги в московских технопарках вернулись к обычному режиму работы, посетители должны носить маски и перчатки, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:13
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
общество
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РИА Новости
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353
60
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, общество

Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы

08:13 30.07.2020
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© Фото : WeWorkКоворкинг
Коворкинг
© Фото : WeWork
Коворкинг . Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Коворкинги в московских технопарках вернулись к обычному режиму работы, посетители должны носить маски и перчатки, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В 12 из 36 городских технопарков есть коворкинги, все они возобновили работу по обычному графику и почти вернулись к прежним показателям посещаемости. Некоторые коворкинги в ближайшее время планируют увеличение числа арендаторов или перепланировку для создания более комфортного интерьера", - приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.
Добавляется, что посетителям коворкингов рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, также им следует надевать маски и перчатки. Кроме этого, поверхности несколько раз в день будут обрабатываться обеззараживающими моющими средствами.
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Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МоскваОбщество
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