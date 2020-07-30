https://ria.ru/20200730/1575141943.html
Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
Коворкинги в московских технопарках вернулись к обычному режиму работы, посетители должны носить маски и перчатки, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:13
2020-07-30T08:13
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
общество
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https://realty.ria.ru/20200615/1572942080.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153041/75/1530417571_0:94:900:600_1400x0_80_0_0_9c3eae12b7b47028ab01a85a7bf6b903.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, общество