В Южной Корее за сутки выявили 18 случаев COVID-19

СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 18 новых случаев COVID-19 за сутки, что стало минимумом с 22 июня, общее число инфицированных выросло до 14 269, выздоровели уже 92% заболевших, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала лета в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 22 июня оно достигало 17 человек, а 25 июля – 113 человек.

По данным KCDC, семь из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 11 завезены из-за границы.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 63 человека, общее число выздоровевших выросло до 13 132, что составляет 92%. Число жертв достигло уже 300 человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 2374 случая завезли из-за границы, из них 66,5% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 1174 зараженных.

Уже 44 человека заболели на российском судне PETR1 в Пусане , на котором было 94 человека. При этом число случаев среди южнокорейцев, связанных с посещением этого судна ремонтной бригадой, достигло уже 11 человек. Еще один моряк заразился на судне под флагом РФ в порту Инчхона . Оставшиеся 19 членов команды здоровы.

Пакистан, В связи с многочисленными случаями заражения среди иностранных моряков, по большей части россиян, прибывающих в порты Южной Кореи, власти с 3 августа обяжут суда из России и из шести стран с повышенной опасностью COVID-19 предоставлять сертификаты об отсутствии у всей команды коронавируса, выпущенные в течении 48 часов со входа в порт. Страны, для приезжих из которых действуют усиленные меры проверки на коронавирус, включают Бангладеш Казахстан , Кыргызстан, Филиппины Узбекистан . Россия в их число пока не входит.