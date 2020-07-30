В Казахстане за сутки выявили почти 1,5 тысячи случаев коронавируса

Число выздоровевших пациентов превышает 56,6 тысячи. В стране зафиксированы 793 случаев смерти от коронавируса.

"Зарегистрированы 1 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 828, бессимптомных носителей - 644", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.