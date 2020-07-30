Учащихся в сельских школах обучат робототехнике при помощи дронов

"До конца июля российские сельские школы получат 2 тысячи квадрокоптеров от компании "Геоскан", участника AeroNet НТИ. Дроны "Пионер Мини" помогут детям подготовиться к конкурсам по робототехнике, освоить навыки программирования и приобщиться к профессии будущего "оператор беспилотных авиационных систем (БАС)", - сказал собеседник агентства.

На курсах школьники получат навыки программирования автономного робота. "Это подразумевает развитие логического мышления, понимания, как работает автономная система и автопилот в целом, какие особенности учитываются при программировании летающего робота, в частности его поведение в воздухе с учётом различных факторов. Также дети получают знания в области скриптового языка Lua и блочного программирования на Trik", - пояснил он.