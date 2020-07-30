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Учащихся в сельских школах обучат робототехнике при помощи дронов
Детей в сельских школах России будут учить робототехнике и программированию при помощи дронов, первые 2 тысячи квадрокоптеров поступят в образовательные... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:07
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353
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Учащихся в сельских школах обучат робототехнике при помощи дронов

03:25 30.07.2020 (обновлено: 09:07 30.07.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкРобототехника
Робототехника
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Робототехника. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Детей в сельских школах России будут учить робототехнике и программированию при помощи дронов, первые 2 тысячи квадрокоптеров поступят в образовательные учреждения уже до конца июля, сообщили РИА Новости в медиацентре Национальной технологической инициативы (НТИ).
"До конца июля российские сельские школы получат 2 тысячи квадрокоптеров от компании "Геоскан", участника AeroNet НТИ. Дроны "Пионер Мини" помогут детям подготовиться к конкурсам по робототехнике, освоить навыки программирования и приобщиться к профессии будущего "оператор беспилотных авиационных систем (БАС)", - сказал собеседник агентства.
На курсах школьники получат навыки программирования автономного робота. "Это подразумевает развитие логического мышления, понимания, как работает автономная система и автопилот в целом, какие особенности учитываются при программировании летающего робота, в частности его поведение в воздухе с учётом различных факторов. Также дети получают знания в области скриптового языка Lua и блочного программирования на Trik", - пояснил он.
В июле дроны получат школы Московской области, Мордовии, а также расположенные в сельской местности рядом с Таганрогом, Калугой, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Псковом, Новосибирском и Нижнем Новгородом. До конца года "Пионер-мини" планируется направить в 4 тысячи школ.
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