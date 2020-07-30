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Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:21
россия
ливия
египет
в мире
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Эти доллары куются на американских заводах по всему миру в том числе и в России. Поэтому российский рубль зависит от нефти, а от стиральных машин, бытовой химии, телевизоров, компьютеров рубль не зависит потому что их не производит
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6
россия
ливия
египет
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_0d53c0b6296cde1e586772c81afe1379.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ливия, египет, в мире

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

00:51 30.07.2020 (обновлено: 01:21 30.07.2020)
15852
© REUTERS / Mohamed AzakirЛивия
Ливия
© REUTERS / Mohamed Azakir
Ливия. Архивное фото
КАИР, 30 июл - РИА Новости. Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".

"У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось", - сказал посол в эфире египетского телеканала TEN, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
В феврале Башага заявил, что власти в Триполи "не возражали бы" против строительства американской базы в Ливии для сдерживания России. В июне турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники сообщила, что Турция готовится к созданию двух постоянных баз на территории Ливии.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет.
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Эти доллары куются на американских заводах по всему миру в том числе и в России. Поэтому российский рубль зависит от нефти, а от стиральных машин, бытовой химии, телевизоров, компьютеров рубль не зависит потому что их не производит
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Лексей Кукаков
110008
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