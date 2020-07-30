Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

"У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось", - сказал посол в эфире египетского телеканала TEN , отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

В феврале Башага заявил, что власти в Триполи "не возражали бы" против строительства американской базы в Ливии для сдерживания России. В июне турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники сообщила, что Турция готовится к созданию двух постоянных баз на территории Ливии.