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В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:39
борис ротенберг
роман ротенберг
сша
в мире
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https://ria.ru/20190123/1549764179.html
Какой-то междусобойчик - Боря и Аркаша Ротенберги против Портмана и Карпера. Интересно понаблюдать - кто кого сожрёт.
34
Обходили незаконные санкции, так что всё законно. Ротенберг наш! :оР
33
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
борис ротенберг, роман ротенберг, сша, в мире

В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции

00:32 30.07.2020 (обновлено: 10:39 30.07.2020)
21996
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
В 147-страничном докладе, подготовленном сенаторами Робом Портманом и Томом Карпером на основании расследования, проведенного в течение двух лет, говорится, что законодателям удалось выявить покупки в США предметов искусства на сумму в 18 миллионов долларов фиктивными компаниями, якобы связанными с Ротенбергами.
Борис Ротенберг и его старший брат Аркадий попали под американские санкции в 2014 году.
"Похоже, что Ротенберги продолжали принимать активное участие на рынке искусства США, покупая предметы искусства более чем на 18 миллионов долларов в течение нескольких месяцев после введения санкций", - говорится в докладе.
В документе утверждается, что предприниматели обходили санкции путем перевода денег в подставные компании для инвестирования в ценные предметы искусства.
Для этого миллиардеры якобы использовали три подставные компании. При этом от их лица, как утверждается, выступал московский арт-дилер Григорий Бальцер.
Бальцер, имеющий паспорт США, использовал подставную компанию Steamort Limited, чтобы покупать предметы искусства для Ротенбергов, говорится в докладе. Таким образом, по данным авторов доклада, было приобретено не менее 16 картин.
Аукционные дома сообщили, что не видели в действиях Бальцера ничего странного. При этом в докладе утверждается, что средства на покупку предметов искусства на счет Бальцера поступали со счета одной из фиктивных компаний. Адвокат Бальцера отверг информацию, что тот когда-либо представлял Ротенбергов.
Представитель Ротенбергов назвал обвинения Сената “абсолютно абсурдными” и заявил, что они никогда не использовали никаких инструментов, включая искусство, для отмывания денег или обхода санкций. "Все сделки с произведениями искусства, совершенные членами семьи Ротенбергов или от их имени, совершались открыто, строго с законными личными целями и всегда на рыночных условиях”, - говорится в заявлении.
Борис Ротенберг
23 января 2019, 12:08
Борис Ротенберг лишился личного бизнес-джета из-за санкций
46621144
Обсудить 63
Борис РотенбергРоман РотенбергСШАВ мире
Популярные комментарии
Какой-то междусобойчик - Боря и Аркаша Ротенберги против Портмана и Карпера. Интересно понаблюдать - кто кого сожрёт.
30 июля, 00:52
Фёдор Сергеев
2061403
Обходили незаконные санкции, так что всё законно. Ротенберг наш! :оР
30 июля, 00:45
КИКонстантин Имярек
9500316
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