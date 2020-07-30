В Гидрометцентре предупредили о похолодании и ливнях в Европейской России

"На Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири - везде сильные дожди, ветер, грозы, град. Они связаны с циклоническими образования, которые формируются на территории страны. Также везде ожидается град. Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду", - добавил Вильфанд.