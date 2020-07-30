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В Гидрометцентре предупредили о похолодании и ливнях в Европейской России
Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:49
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании и ливнях в Европейской России

00:15 30.07.2020 (обновлено: 01:49 30.07.2020)
27420
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приближаются к нашим регионам. Заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области", - пояснил синоптик.

По его словам, особенно сильный ливень с грозой в четверг ожидается в Новгородской области. Следом сильные дожди обрушатся на Архангельскую область и Коми. В этих регионах ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду
Вильфанд уточнил, что на западе Центрального федерального округа также ожидаются сильные дожди: в Смоленской, Брянской областях.
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"Будет больше облачности, и уже той температуры, которая была в среду, не будет. Похолодает на три-четыре градуса в центре европейской России", - сказал Вильфанд.
Кроме того, сильный ветер, дождь и гроза ожидаются в ближайшие дни в Поволжье. Дождь и град пройдут в Краснодарском крае и Адыгее.
"Для Северо-Кавказского федерального округа выпущено предупреждение о сходе малых селей", - уточнил собеседник агентства.

"На Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири - везде сильные дожди, ветер, грозы, град. Они связаны с циклоническими образования, которые формируются на территории страны. Также везде ожидается град. Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду", - добавил Вильфанд.

Кроме того, ливни пройдут в Иркутской области, Тыве и Хакасии с усилением ветра до 20 метров в секунду.
"Сильные осадки на азиатской части привели к тому, что пожарная опасность не увеличивается и даже чуть уменьшается… В центральных районах Красноярского края дожди, в Амурской области, в Забайкалье тоже", - заключил синоптик.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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