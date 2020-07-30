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Распространение нового коронавируса
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"Будет одна, но большая волна". Где снова хотят ввести карантин
Полгода назад Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Некоторые страны уже миновали пик РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, борис джонсон, дональд трамп, ким чен ын, воз, франция, бельгия, в мире

"Будет одна, но большая волна". Где снова хотят ввести карантин

08:00 30.07.2020 (обновлено: 09:35 30.07.2020)
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© AFP 2020 / Fred TanneauОчередь на сдачу теста на коронавирус в Кибероне, Франция
Очередь на сдачу теста на коронавирус в Кибероне, Франция
© AFP 2020 / Fred Tanneau
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Полгода назад Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Некоторые страны уже миновали пик заболеваемости и выходят из кризиса, но никто не расслабляется: ждут новых вспышек. А ВОЗ утверждает, что второй волны не будет: все это одна волна, просто очень большая.

Все по-старому

Ближайший сосед Китая, Вьетнам, поразил мир, дважды погасив эпидемию в зародыше. Вспышки быстро брали под контроль, и хотя скептики говорили о возможности махинаций со статистикой в социалистическом государстве, экспертов вьетнамский успех не удивлял.
Однако спустя полгода после выявления первого инфицированного — китайца из Уханя — в туристическом городе Дананг заболели четверо. Власти отметили, что на этот раз вирус куда агрессивнее: он быстрее размножается и приводит к тяжелому состоянию.
Всех выезжающих из Дананга теперь отправляют на карантин. Как именно вирус вновь попал в страну, тем более в центральный регион, неясно. По одной из версий, его завезли нелегальные мигранты. Кроме того, в Дананг в последние недели отправились на отдых многие из тех, кто не мог улететь за границу. Около 80 тысяч человек эвакуировали, однако заболеваемость растет: 27 июля зарегистрировали 11 инфицированных.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что этот штамм коронавируса не заразнее других. "Хотя происходят мутации, нет причины для паники, — заявил представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк. — Заразность и опасность COVID-19 не повысились".
Медицинский работник в защитной маске рядом с солдатом, возле больницы во время вспышки коронавирусна в Ханое, Вьетнам
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Другой сосед Китая, Северная Корея, по официальным данным, полгода оставалась "чистой". В начале июля Ким Чен Ын говорил о "стопроцентной эффективности защитных мероприятий от коронавируса на границе". Однако 26 июля стало известно о первом возможном заражении в стране.
Под подозрением — вернувшийся на родину перебежчик. Его изолировали и теперь разыскивают тех, с кем он мог контактировать, когда пересекал военно-демаркационную линию в городе Кэсон, который также полностью закрыли. Как именно этот человек попал в страну в условиях резкого ухудшения отношений Пхеньяна и Сеула и ужесточения контроля на границе, выясняют компетентные органы.
Южнокорейские СМИ писали, что перебежчика в прошлом месяце заподозрили в изнасиловании и он подался на Север. Но вируса у него не было.
© REUTERS / KhamВторая волна коронавируса во Вьетнаме
Вторая волна коронавируса во Вьетнаме
© REUTERS / Kham
Вторая волна коронавируса во Вьетнаме
Тем временем в Южной Корее впервые за два месяца зафиксировали более ста заражений в сутки, причем 34 — завозные, из России. Речь о моряках судна "Петр Первый", пришвартованного в порту Пусана с 8 июля. Всего на борту — 94 человека.
На другом берегу Корейского пролива, в Японии, тоже ситуация тревожная. В Осаке и префектуре Айти — свыше ста инфицированных в день. Всего в стране — около 600.
В Китае 28 июля заболели 64 человека. В основном (57) — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, еще шестеро — в провинции Ляонин. Там, в Даляне, власти за четыре дня велели сделать несколько миллионов тестов. Вспышка затронула еще ряд регионов, в том числе столицу. В Гонконге также ввели карантинные меры: на прошлой неделе вирус обнаружили у 108 горожан, раньше столько не было.
© REUTERS / STRINGERТесты на коронавирус в китайском Урумчи
Тест на коронавирус в китайском Урумчи
© REUTERS / STRINGER
Тесты на коронавирус в китайском Урумчи

Европа на второй волне

"Давайте будем абсолютно честными насчет того, что происходит в Европе. Боюсь, мы наблюдаем в некоторых местах признаки второй волны пандемии, и мы все помним, что случилось в прошлый раз". С таким заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон 28 июля. Днем ранее в стране выявили 685 заболевших.
В начале июля в Британии отменили двухнедельную самоизоляцию для прилетающих из ряда стран. Решение оказалось преждевременным, и тех, кто сейчас возвращается из Испании, опять отправляют на карантин.
И понятно почему. Там после спада в июне статистика ухудшилась: за неделю в два с половиной — три раза, до полутора-двух тысяч в день. Однако власти уверяют, что ситуация под контролем.
Во Франции прибывающие из 16 стран обязаны делать тесты. Так же в Германии, где 28 июля выявили 633 инфицированных, а 27-го — 340.
В Бельгии, в провинции Антверпен, ввели комендантский час, компании обязали вернуть сотрудников на удаленку. Самоизоляцию могут восстановить и в Греции, где из-за наплыва туристов в последние недели эпидемиологическая обстановка заметно осложнилась.
© REUTERS / Toby MelvilleПассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне

Битва за антирекорд

Антилидер по заболеваемости прежний — США: за весь период пандемии подтверждено почти 4,5 миллиона случаев, в сутки — более 50 тысяч инфицированных. Самые пострадавшие штаты — Калифорния, Флорида, Нью-Йорк, Техас. Там в начале июля отменили или приостановили смягчение ограничений.
Дональд Трамп, которого обвиняли в несерьезном отношении к эпидемии, появился на публике в маске и предупредил, что ситуация, возможно, ухудшится. Президент призвал граждан пользоваться средствами защиты и соблюдать правила безопасности. В то же время он рекомендовал некоторым регионам ослабить карантинные меры.
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То, что Трамп внезапно "поверил" в маски, связывают с переходом президентской гонки в активную стадию. Его козырем в предвыборной кампании была крепкая экономика, но эпидемия нанесла серьезный удар по стране. Такой безработицы не было со времен Великой депрессии. Общество разделилось на так называемых ковид-диссидентов, и тех, кто обвиняет власти в провале кампании по борьбе с эпидемией. Кроме того, США сотрясают масштабные волнения из-за полицейского насилия и расовых проблем. Массовые мероприятия не способствуют улучшению эпидемиологической обстановки, однако разогнать демонстрантов Трампу не дают мэры и губернаторы-демократы.
Вся надежда — на вакцину, к испытаниям которой приступили 27 июля. В тестовой вакцинации участвуют 30 тысяч человек, стоимость программы оценивают более чем в 900 миллионов долларов.
Бразилия от США почти не отстает: тоже более 50 тысяч заражений в сутки. Президент Жаир Болсонару — наверное, самый известный ковид-диссидент в мире. Даже когда ему поставили диагноз, он не соблюдал социальную дистанцию на встрече с журналистами. Теперь на него хотят подать в суд.
© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
Президент Бразилии Жаир Болсонару

Израиль устал

В эти дни у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собираются люди с транспарантами и терпеливо стоят до позднего вечера. Требования разные: от отставки главы правительства до отмены повторного карантина.
Пару месяцев назад казалось, что Израиль легко справился с пандемией и возвращается к нормальной жизни. Но сейчас в небольшой стране уже более 66 тысяч диагнозов, 27 июля — 1817 новых больных. И хотя смертность сравнительно низкая, израильтяне недовольны правительством.
Малые и средние предприниматели и без того пострадали, оставшись без господдержки. Повторные ограничения переполнили чашу терпения и заставили людей выйти на улицы. В Иерусалиме протесты переросли в столкновения с полицией. За несколько дней задержали около 200 демонстрантов.
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкСтена Плача в Иерусалиме
Стена Плача в Иерусалиме
© РИА Новости / Амит Шааль
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Стена Плача в Иерусалиме
Митингующие обвиняют Нетаньяху в злоупотреблениях властью и напоминают, что он замешан в нескольких коррупционных скандалах. В огонь политической нестабильности масла добавляют проблемы с утверждением бюджета на 2021 год. Если до 25 августа его так и не примут, то кнессет распустят и придется проводить четвертые за полтора года парламентские выборы. Власти пытаются избежать этого сценария.
Правительство вырабатывает новую стратегию борьбы с эпидемией. Но пока израильтяне продолжают протестовать, сохранять социальную дистанцию не удается. Это перечеркивает все антивирусные усилия властей.

Хадж во время карантина

В Мекке начался хадж — ежегодный ритуал мусульман. Посетить главные исламские святыни в этом году смогут лишь около тысячи человек, хотя обычно в хадже участвует около 2,5 миллиона паломников. В Саудовской Аравии более 270 тысяч заболевших. В последние недели ежедневный прирост — почти две тысячи человек.
Паломников, которые все же прибыли в Мекку, обязали соблюдать строгие меры безопасности. Все обрабатывают антисептиками, прикасаться к святыне — Каабе — строго запрещено, маски снимать нельзя.
Верующие не скрывают, что разочарованы. Многие несколько лет копили средства на хадж. Но в основном люди понимают: проблема коронавируса очень серьезная. Если проигнорировать требования властей, эпидемия затянется. Тогда под вопросом окажется и паломничество в следующем году.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что второй волны коронавируса не будет. По мнению ВОЗ, идет "одна большая волна" и число заражений "будет немного подниматься и опускаться".
© REUTERS / Saudi Ministry of MediaПаломники в Мекке
Паломники в Мекке
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
Паломники в Мекке
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонДональд ТрампКим Чен ЫнВОЗФранцияБельгияВ мире
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