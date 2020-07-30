Стало известно, когда состоится второй выпуск Global Talents Digital

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Второй выпуск международного модного шоу Global Talents Digital пройдет с 4 по 6 сентября в онлайн-формате. В этот раз фешн-событие будет посвящено теме устойчивого развития, рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Сейчас организаторы открывают прием заявок на участие (он продлится до 9 августа). Продемонстрировать свои коллекции смогут московские дизайнеры и бренды одежды, обуви и аксессуаров, которые ведут свою деятельность не более пяти лет и работают хотя бы в одном из следующих направлений: upcycling (повторное использование уже готовых изделий); ecycling (коллекции из переработанных материалов); ethical fashion (производство с соблюдением принципов гуманного обращения с персоналом, бережного отношения к природе); slow fashion (создание высококачественных изделий с долгим сроком использования, отказ от массового производства в пользу ручного труда); zero waste (производство одежды с минимумом отходов).

"Мы планируем сделать акцент, прежде всего, на молодых и пока малоизвестных, но при этом перспективных дизайнерах. Они получат возможность представить свои работы на международном уровне, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, успешный опыт участия Москвы в первом выпуске Global Talents DigitaL, прошедшей в июне этого года , уже есть.

"Тогда примерно половина российских коллекций была подготовлена столичными модельерами. Только в социальных сетях публикации и стримы с презентациями дизайнеров собрали 2,5 миллиона просмотров", — подчеркнул Фурсин.

Ожидается, что на Global Talents Digital, как и в прошлый раз, будут представлены как традиционные, так и цифровые коллекции с использованием виртуальных моделей.

Уже 4 сентября — в рамках дня московских дизайнеров — бренды продемонстрируют новые коллекции российским и зарубежным журналистам, закупщикам, блогерам, экспертам индустрии и широкой публике.