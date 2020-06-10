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https://ria.ru/20200610/1572728166.html
Цифровая одежда и аватары: началась трансляция модного онлайн-шоу
2020-06-10T13:37
стиль жизни
новости культуры
аргентина
боливия
игорь чапурин
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культура
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стиль жизни, новости культуры, аргентина, боливия, игорь чапурин, испания, технологии

Цифровая одежда и аватары: началась трансляция модного онлайн-шоу

13:37 10.06.2020
4825
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сегодня в Москве открылся международный гибридный fashion-проект Global Talents Digital, который пройдет в онлайн-формате. Коллекции продемонстрируют виртуальные и реальные модели. В течение двух дней за трансляцией можно будет следить на разных медиасервисах и сайтах, в том числе и на РИА Новости.
В Global Talents Digital 50 молодых дизайнеров из 20 стран, включая Россию, представят работы в нестандартном формате видеопрезентаций – часть из них создана с использованием дополненной реальности (AR) и цифровых аватаров. Это значит, что с помощью смартфонов, планшетов и других устройств зрители смогут увидеть в реальном пространстве некоторые виртуальные модели из коллекций.
Команда разработчиков Яzat и графические дизайнеры Байят Акеров, Виктория Кобелкова и The Digital Mary перевели настоящие коллекции дизайнеров в цифровой формат, чтобы потом их можно было посмотреть еще и в AR.
"Мы поддерживаем и продвигаем молодые таланты уже много лет. Ситуация с глобальным локдауном подтолкнула нас к поискам новых форм, и одним из экспериментов станет Global Talents Digital в июне 2020", – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
На Global Talents Digital работы представит перуанский бренд Annaiss Yucra, подготовивший коллаборацию с виртуальной моделью Ivaany из Франции. Совместную презентацию создала российско-французская марка Be.Li.Ve. и австралийские цифровые модели агентства Klubb Visuals – Candice Klubb и Bambi.
© Global Talents Digital Модели гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
Модели гибридного fashion-проекта в онлайн-формате Global Talents Digital
1 из 4
Модели гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
© Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате Global Talents Digital
2 из 4
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
© Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате Global Talents Digital
3 из 4
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
© Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате Global Talents Digital
4 из 4
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
1 из 4
Модели гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
2 из 4
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
3 из 4
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
4 из 4
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
Цифровая модель Aliona Pole (Россия), принимавшая участие в виртуальной Mercedes-Benz Fashion Week Russia в апреле, покажет совместную коллаборацию с одной из крупнейших торговых площадок.
На Global Talents Digital можно будет оценить работы реальных дизайнеров. Например, из России это Игорь Чапурин (Chapurin), Варвара Зенина (Varvara Zenina) или Даниил Костышин (Daniil Kostyshin), а из зарубежных: Jake Liu (Австралия), Florentina Leitner (Австрия / Бельгия), Chain, Vanesa Krongold (Аргентина), Femme de Mars (Бельгия), Juan de La Paz (Боливия), Anciela, Linus Leonardsson (Великобритания), Ns Gaia (Индия), Också (Испания) и другие.
© Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате Global Talents Digital
1 из 2
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
© Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате Global Talents Digital
2 из 2
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
1 из 2
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
2 из 2
Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
© Global Talents Digital
Специально для Global Talents Digital восемь 3D-художников, среди которых Sub Sensus, Фернанд Кларк, Антони Тудиско, Марка Тудиско, Тимо Хельгерта, Алексей Северин и дуэт Vel Ly и Егора Голополосова создали цифровые картины.
За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.
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