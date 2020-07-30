"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию

Уже завтра на конвенте Демократической партии США (который пройдет в онлайн-формате) бывший вице-президент Джо Байден , возможно, единолично выберет будущего президента Соединенных Штатов.

Вернее, будущую.

Это произойдет вот почему: Байден на данный момент опережает своего соперника, действующего американского президента Дональда Трампа , по разным опросам, на два, четыре, восемь или даже десять процентов. Большинство опрашиваемых американцев достаточно регулярно ставят Трампу неуд. И (если только 77-летний Байден, подозрительно редко появляющийся на публике даже через интернет и ТВ и периодически путающийся в словах, из-за чего многие говорят о его недееспособности, случайно и в самом деле не обнаружит полную профнепригодность до выборов) — его будущее президентство выглядит как бы гарантированным.

"Выглядит" и "как бы" — потому что президентство Хиллари Клинтон тоже было гарантировано, но реальность внесла свои потрясающие коррективы.

Так вот: когда/если Джо Байден будет приведен к присяге, ему будет 78 лет. Он не просто станет самым старым президентом, занимающим Овальный офис, — он оторвется от предыдущего рекордсмена, которым был 70-летний Дональд Трамп, сразу почти на десятилетие.

То есть он будет занимать офис в возрасте, в котором большинство (36 из 45) американских президентов уже были мертвы. С учетом уже упоминавшихся странностей в поведении демократического кандидата все понимают, что он может примкнуть к этому большинству прямо в ходе выполнения трудовых обязанностей.

В случае такой трагической неприятности президентом (не просто "исполняющим обязанности", а настоящим, стопроцентным президентом США) станет вице-президент — до самого конца четырехлетнего срока Байдена. И если Джо окажется в лучшем мире на второй день после заезда в офис — то в этом мире совершенно законный, хотя и не избранный народом президент будет рулить крупнейшей западной ядерной державой до 2025-го.

И именно этого человека Байден собирается назвать в ближайшие дни.

Заранее известно одно: это будет женщина, Байден так пообещал еще весной. Вопрос о том, какая именно женщина это будет, накануне конвента стал главным в американской политической повестке.

Среди самых популярных названных кандидатов — сенатор Элизабет Уоррен, уступившая Байдену свои голоса в ходе внутридемократической гонки в начале года; Гретхен Уитмер, губернатор штата Мичиган ("молодая и свежая кровь" в свои 48); сенатор Тэмми Дакворт (ветеран войны в Ираке, где ей оторвало обе ноги, и к тому же наполовину тайская китаянка); конгрессвумен Вэл Демингс (негритянка и экс-полицейский); Карен Басс (негритянка и борец с наркотиками); Сьюзан Райс (негритянка и экс-советница Обамы по нацбезопасности); Камала Харрис (наполовину негритянка, наполовину индианка и бывшая генпрокурор Калифорнии ). Кстати, именно двух последних негласно считают фаворитками вице-президентской демократической гонки.

Я, кстати, занудно перечислял принадлежность кандидаток к расовым меньшинствам и даже упомянул инвалидность одной из них не для того, чтобы приблизить ситуацию к известному анекдоту "следующим президентом США будет одноногая негритянка". Дело в том, что все эти расовые и инвалидные особенности американские аналитики на полном серьезе считают значимыми

Преимущество у негритянок — потому что одним из главных факторов неудачи 2016 года (она же "Катастрофа 2016 года") в Демпартии считают слабый уровень поддержки Клинтон и ее белого же кандидата в вице-президенты со стороны чернокожих, составляющих 13% населения США. Поэтому их нужно непременно заманить перспективой черного вице-, а то и полноценного президента.

Некоторые, как Boston Globe, пишут прямо: Байден должен выбрать в вице-президенты негритянку.

Предполагается, что негритянка будет осуществлять в тандеме функцию агрессивного обличения расистской сущности республиканцев и Трампа с позиций гонимого черного меньшинства, а Байден будет мирно журчать над схваткой о том, что при нем и при Обаме такой поляризации в обществе не было и что его миссия — объединить страну.

...Но вот что любопытно.

Есть мнение, что объединить страну подобному тандему удастся не больше, чем это удалось Трампу.

Возможно, он справится даже хуже, и вот почему.

Недавно упоминавшийся у нас профессор Коннектикутского университета Петр Турчин, внезапно всплывший из безвестности как человек, еще десятилетие назад предсказавший в 2020 году начало пика политической нестабильности в США, в качестве одного из основных факторов этой самой нестабильности указывал так называемое перепроизводство элит.

Это перепроизводство — крайне коварное следствие из такой, казалось бы, позитивной штуки, как увеличение процента богатых людей.

Мы тут привыкли думать, будто самое плохое — это увеличивающаяся пропасть между богатыми и бедными.

Но, похоже, зло спряталось и в "положительных" на вид изменениях. Мы уже писали, что средний класс США, который в 1970-м составлял 62% населения, а сейчас едва половину, — мигрирует как в бедняки, так и в богачи. И что характерно — примерно две трети тех, кто покинули его в последние десятилетия, переходили из него не в бедноту, а именно в элиту.

Более того, даже сверхбогатых стало больше: условный "бриллиантовый процент" самых богатых жителей США превратился в два с чем-то процента. Число семей с достоянием более десяти миллионов долларов в ценах 1995 года увеличилось между 1983-м и 2010 годом в пять раз (сейчас их еще больше). Элитариев в США сейчас реально до черта, миллионеров там почти 19 миллионов (это целая Румыния или Казахстан), децимиллионеров — с полмиллиона, даже миллиардеров — порядка 650 голов.

Казалось бы, это хорошо?

Но есть один нюанс. Когда люди становятся богаты, они естественным образом начинают претендовать на власть. Они ощущают свою экономическую силу и крайне желают конвертировать ее в политическую. Они претендуют на города, штаты, конгресс, Белый дом.

Но мест во власти-то больше не стало. Конгресс, где 450 мест, не может вместить даже всех миллиардеров.

Из-за такой давки в элитах всякая солидарность между ними тает — и, напротив, разворачивается жутчайшая грызня.

И не надо, кстати, думать, что в ней участвуют только богатые.

Дело в том, что когда остальные — то есть тот самый средний класс и бедняки — почувствовали, что истинные деньги, сила и благосостояние отчаливают от них куда-то вверх, они тоже бросились в меру своих сил к социальным лифтам, чтобы получить шанс попасть в сверкающий мир богатых и великих.

В итоге все последние годы в США темпами, значительно опережающими рост населения, росло число юристов, а также политологов и "специалистов по общественным наукам". То есть обладателей всех тех специальностей, которые теоретически могли и должны были потом конвертироваться в политические карьеры.

Большинство из этих людей не только не смогли начать политической карьеры, но и просто пробиться к успеху.

Они злы, обижены, полны ресентимента и в принципе не против, чтобы нынешняя Америка заполыхала. Потому что кому кризис, а кому окно возможностей.

И эти люди — по отдельности, возможно, настроенные к Америке вполне патриотично — все вместе представляют собой ее главного внутреннего врага.

При этом, в отличие от России, откуда самые непримиримые элитарии или желавшие, но не сумевшие ими стать, просто эмигрируют, чтобы лайкать российские ужасы из Флориды или хотя бы Колорадо, а если не повезет, то из Киева, — девать американцев некуда. Они уже в Америке, они уже сделали все для успеха, им теперь просто отказываются обналичить предъявленный вексель.

Внимание, вопрос: чем смогут задобрить или усмирить этих людей "дедушка Джо" и черная железная леди? Попыткой сымитировать перед целевой аудиторией ее-как-бы-прорыв к реальному могуществу, сменив одному из двоих высших чиновников пол и цвет кожи? Это что, как-то решит проблемы внутренней конкуренции элитариев?

Власть-то по-прежнему не резиновая.

...Кстати, о власти.

Едва ли стоит думать, будто элиты в разных странах чем-то очень отличаются. Мы видим на примере нашей родины, как регулярно разные части отечественного боярства начинают, забыв обо всем, радостно играть в наступление смуты, раз за разом и год за годом — и каждый раз занимаются этим до тех пор, пока, фигурально говоря, не приходит лесник.

И именно поэтому есть основания надеяться, что нынешняя и дальнейшая судьба США как одной из самых значимых держав планеты (к тому же самых наглядных — Америка благодаря своей медийной мощи висит над нами как некий неотключаемый телевизор в небе) послужит и нашим элитам внятным уроком.