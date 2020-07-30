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"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию
Уже завтра на конвенте Демократической партии США (который пройдет в онлайн-формате) бывший вице-президент Джо Байден, возможно, единолично выберет будущего... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:00
россия
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
сша
авторы
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Зачем смешить людей? Россия спасает мир)))) Для начало России нужно спасать своих граждан.
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От чего тебя спасти?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сша, авторы

"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию

08:00 30.07.2020
51463
© AFP 2020 / Andrew Caballero-ReynoldsПолиция на площади возле Белого дома в Вашингтоне
Полиция на площади возле Белого дома в Вашингтоне
© AFP 2020 / Andrew Caballero-Reynolds
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Уже завтра на конвенте Демократической партии США (который пройдет в онлайн-формате) бывший вице-президент Джо Байден, возможно, единолично выберет будущего президента Соединенных Штатов.
Вернее, будущую.

Это произойдет вот почему: Байден на данный момент опережает своего соперника, действующего американского президента Дональда Трампа, по разным опросам, на два, четыре, восемь или даже десять процентов. Большинство опрашиваемых американцев достаточно регулярно ставят Трампу неуд. И (если только 77-летний Байден, подозрительно редко появляющийся на публике даже через интернет и ТВ и периодически путающийся в словах, из-за чего многие говорят о его недееспособности, случайно и в самом деле не обнаружит полную профнепригодность до выборов) — его будущее президентство выглядит как бы гарантированным.

"Выглядит" и "как бы" — потому что президентство Хиллари Клинтон тоже было гарантировано, но реальность внесла свои потрясающие коррективы.
Так вот: когда/если Джо Байден будет приведен к присяге, ему будет 78 лет. Он не просто станет самым старым президентом, занимающим Овальный офис, — он оторвется от предыдущего рекордсмена, которым был 70-летний Дональд Трамп, сразу почти на десятилетие.
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То есть он будет занимать офис в возрасте, в котором большинство (36 из 45) американских президентов уже были мертвы. С учетом уже упоминавшихся странностей в поведении демократического кандидата все понимают, что он может примкнуть к этому большинству прямо в ходе выполнения трудовых обязанностей.
В случае такой трагической неприятности президентом (не просто "исполняющим обязанности", а настоящим, стопроцентным президентом США) станет вице-президент — до самого конца четырехлетнего срока Байдена. И если Джо окажется в лучшем мире на второй день после заезда в офис — то в этом мире совершенно законный, хотя и не избранный народом президент будет рулить крупнейшей западной ядерной державой до 2025-го.
И именно этого человека Байден собирается назвать в ближайшие дни.
Заранее известно одно: это будет женщина, Байден так пообещал еще весной. Вопрос о том, какая именно женщина это будет, накануне конвента стал главным в американской политической повестке.
Среди самых популярных названных кандидатов — сенатор Элизабет Уоррен, уступившая Байдену свои голоса в ходе внутридемократической гонки в начале года; Гретхен Уитмер, губернатор штата Мичиган ("молодая и свежая кровь" в свои 48); сенатор Тэмми Дакворт (ветеран войны в Ираке, где ей оторвало обе ноги, и к тому же наполовину тайская китаянка); конгрессвумен Вэл Демингс (негритянка и экс-полицейский); Карен Басс (негритянка и борец с наркотиками); Сьюзан Райс (негритянка и экс-советница Обамы по нацбезопасности); Камала Харрис (наполовину негритянка, наполовину индианка и бывшая генпрокурор Калифорнии). Кстати, именно двух последних негласно считают фаворитками вице-президентской демократической гонки.
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
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Я, кстати, занудно перечислял принадлежность кандидаток к расовым меньшинствам и даже упомянул инвалидность одной из них не для того, чтобы приблизить ситуацию к известному анекдоту "следующим президентом США будет одноногая негритянка". Дело в том, что все эти расовые и инвалидные особенности американские аналитики на полном серьезе считают значимыми.
Преимущество у негритянок — потому что одним из главных факторов неудачи 2016 года (она же "Катастрофа 2016 года") в Демпартии считают слабый уровень поддержки Клинтон и ее белого же кандидата в вице-президенты со стороны чернокожих, составляющих 13% населения США. Поэтому их нужно непременно заманить перспективой черного вице-, а то и полноценного президента.
Некоторые, как Boston Globe, пишут прямо: Байден должен выбрать в вице-президенты негритянку.

Предполагается, что негритянка будет осуществлять в тандеме функцию агрессивного обличения расистской сущности республиканцев и Трампа с позиций гонимого черного меньшинства, а Байден будет мирно журчать над схваткой о том, что при нем и при Обаме такой поляризации в обществе не было и что его миссия — объединить страну.

...Но вот что любопытно.
Есть мнение, что объединить страну подобному тандему удастся не больше, чем это удалось Трампу.
Возможно, он справится даже хуже, и вот почему.
Недавно упоминавшийся у нас профессор Коннектикутского университета Петр Турчин, внезапно всплывший из безвестности как человек, еще десятилетие назад предсказавший в 2020 году начало пика политической нестабильности в США, в качестве одного из основных факторов этой самой нестабильности указывал так называемое перепроизводство элит.
Это перепроизводство — крайне коварное следствие из такой, казалось бы, позитивной штуки, как увеличение процента богатых людей.
Мы тут привыкли думать, будто самое плохое — это увеличивающаяся пропасть между богатыми и бедными.
Протестующий стоит на флаге США возле Белого дома
7 июля, 08:00
Выгодна ли России американская смута?
Но, похоже, зло спряталось и в "положительных" на вид изменениях. Мы уже писали, что средний класс США, который в 1970-м составлял 62% населения, а сейчас едва половину, — мигрирует как в бедняки, так и в богачи. И что характерно — примерно две трети тех, кто покинули его в последние десятилетия, переходили из него не в бедноту, а именно в элиту.
Более того, даже сверхбогатых стало больше: условный "бриллиантовый процент" самых богатых жителей США превратился в два с чем-то процента. Число семей с достоянием более десяти миллионов долларов в ценах 1995 года увеличилось между 1983-м и 2010 годом в пять раз (сейчас их еще больше). Элитариев в США сейчас реально до черта, миллионеров там почти 19 миллионов (это целая Румыния или Казахстан), децимиллионеров — с полмиллиона, даже миллиардеров — порядка 650 голов.
Казалось бы, это хорошо?

Но есть один нюанс. Когда люди становятся богаты, они естественным образом начинают претендовать на власть. Они ощущают свою экономическую силу и крайне желают конвертировать ее в политическую. Они претендуют на города, штаты, конгресс, Белый дом.

Но мест во власти-то больше не стало. Конгресс, где 450 мест, не может вместить даже всех миллиардеров.
Из-за такой давки в элитах всякая солидарность между ними тает — и, напротив, разворачивается жутчайшая грызня.
И не надо, кстати, думать, что в ней участвуют только богатые.
Дело в том, что когда остальные — то есть тот самый средний класс и бедняки — почувствовали, что истинные деньги, сила и благосостояние отчаливают от них куда-то вверх, они тоже бросились в меру своих сил к социальным лифтам, чтобы получить шанс попасть в сверкающий мир богатых и великих.
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
14 июня, 08:00Президентские выборы в США - 2020
Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома?
В итоге все последние годы в США темпами, значительно опережающими рост населения, росло число юристов, а также политологов и "специалистов по общественным наукам". То есть обладателей всех тех специальностей, которые теоретически могли и должны были потом конвертироваться в политические карьеры.
Большинство из этих людей не только не смогли начать политической карьеры, но и просто пробиться к успеху.
Они злы, обижены, полны ресентимента и в принципе не против, чтобы нынешняя Америка заполыхала. Потому что кому кризис, а кому окно возможностей.
И эти люди — по отдельности, возможно, настроенные к Америке вполне патриотично — все вместе представляют собой ее главного внутреннего врага.
При этом, в отличие от России, откуда самые непримиримые элитарии или желавшие, но не сумевшие ими стать, просто эмигрируют, чтобы лайкать российские ужасы из Флориды или хотя бы Колорадо, а если не повезет, то из Киева, — девать американцев некуда. Они уже в Америке, они уже сделали все для успеха, им теперь просто отказываются обналичить предъявленный вексель.
Внимание, вопрос: чем смогут задобрить или усмирить этих людей "дедушка Джо" и черная железная леди? Попыткой сымитировать перед целевой аудиторией ее-как-бы-прорыв к реальному могуществу, сменив одному из двоих высших чиновников пол и цвет кожи? Это что, как-то решит проблемы внутренней конкуренции элитариев?
Власть-то по-прежнему не резиновая.
...Кстати, о власти.
Едва ли стоит думать, будто элиты в разных странах чем-то очень отличаются. Мы видим на примере нашей родины, как регулярно разные части отечественного боярства начинают, забыв обо всем, радостно играть в наступление смуты, раз за разом и год за годом — и каждый раз занимаются этим до тех пор, пока, фигурально говоря, не приходит лесник.
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
21 июня, 08:00
Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
И именно поэтому есть основания надеяться, что нынешняя и дальнейшая судьба США как одной из самых значимых держав планеты (к тому же самых наглядных — Америка благодаря своей медийной мощи висит над нами как некий неотключаемый телевизор в небе) послужит и нашим элитам внятным уроком.
И тем самым спасет нас от повторения передового американского опыта.
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РоссияДональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденСШААвторы
Популярные комментарии
Зачем смешить людей? Россия спасает мир)))) Для начало России нужно спасать своих граждан.
30 июля, 08:20
Александр Енин
1524106123
От чего тебя спасти?
30 июля, 09:20
Игорь Бердин
8513110114
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