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Америка уничтожает исторических врагов
Фестиваль политического и исторического безумия, которым охвачены США, даже не думает останавливаться, а значит, и процесс сноса памятников продолжается — при... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:06
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
йельский университет
сша
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Что посеешь, то и пожнешь! США десятилетиями (если не столетиями) наживались на цветных революциях и бедах. Теперь они технологию внутри страны используют! Беда только в том, что джина просто выпустить, а ты его в бутылку загони!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788061_0:30:2054:1185_1400x0_80_0_0_0c18a8faa12cecd4b5381e36f25b6ca2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, йельский университет, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Америка уничтожает исторических врагов

08:00 22.06.2020 (обновлено: 11:06 22.06.2020)
24883
© REUTERS / Brian SnyderПамятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
© REUTERS / Brian Snyder
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Фестиваль политического и исторического безумия, которым охвачены США, даже не думает останавливаться, а значит, и процесс сноса памятников продолжается — при полной поддержке части американской политической элиты и мейнстримных СМИ. Как и следовало ожидать, под горячую руку "мирных протестующих" попадают уже не только памятники видным деятелям Конфедеративных Штатов Америки эпохи Гражданской войны, но и герои, которые успешно воевали против южных сецессионистов. Никакие исторические заслуги не берутся в расчет — и вот уже среди жертв памятникопада оказался монумент Улиссу Гранту — восемнадцатому президенту США. Как сообщает британская The Guardian:
"В пятницу вечером в Сан-Франциско демонстранты разрушили и подвергли вандализму памятники белых мужчин, которые порабощали чернокожее и коренное население, — среди них Улисс С. Грант, 18-й президент, который в Гражданской войне возглавлял армии Союза в разгроме рабовладельческой Конфедерации".
Британская газета The Guardian
19 июня, 08:00
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Также были сброшены с постаментов или подвергнуты вандализму монументы католическому святому и миссионеру Юниперу Серра и автору слов гимна США ("The Star-Spangled Banner") Фрэнсису Скотту Ки.
Обращает на себя внимание тот факт, что президент Грант, вообще-то, был ярым противником американской Конфедерации, внес решающий вклад в победу Севера в Гражданской войне, организовал (уже будучи президентом) жесточайшие преследования членов Ку-Клукс-Клана и даже использовал армию для физического уничтожения его представителей на американском Юге. Несмотря на все это, его памятник был снесен, ибо у него все-таки обнаружился один личный раб (которого ему подарили и которым он владел меньше года до начала Гражданской войны). По современным американским стандартам — это непростительно.
Однако нельзя не отметить еще один факт: главная цитадель и мозговой центр американской либеральной элиты, Йельский университет, был основан не "случайным владельцем одного раба", а самым настоящим работорговцем — Элайху Йелем. Но почему-то протестующие против Трампа и расизма не берут штурмом кампус и не сжигают здания этого символа рабовладельческого прошлого США. Британская "Гардиан" — газета с явными историческими связями с работорговлей, но требовать смены названия, покаяния за прошлое и тем более ее закрытия левые активисты не собираются. Вообще, выясняется, что обвинения в расизме или "исторической вине за работорговлю, расизм и колониализм" выдвигаются только в адрес тех политиков, исторических лиц, компаний или организаций, которые сейчас хоть как-то связаны с консервативными силами — что в США, что в Европе.
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Напрашивается вывод, что протесты "против расизма" и "против полицейской жестокости" или даже "за социальную справедливость" в США являются не чем иным, как формой внутриэлитной политической борьбы с применением технологий "цветных революций". Это может показаться конспирологической теорией, но о том же говорят и в американском инфополе. Причем эксперт, который еще восемь лет назад предсказал начало массовых волнений и политических беспорядков в США в 2020 году, сейчас в интервью американским СМИ объясняет, что это именно внутриэлитный конфликт и он будет продолжаться очень долго — и дальше будет только хуже.
Журнал Vice недавно вспомнил о Петре Валентиновиче Турчине — родившемся в Челябинске профессоре Университета Коннектикута, специалисте по математическому моделированию социокультурной динамики, который в 2012 году объяснял американским журналистам, что "арабская весна" (воспринимавшаяся СМИ с восторгом) — это мелочи жизни и детский утренник по сравнению с тем, что начнет происходить в США в 2020 году.
Две тысячи двадцатый наступил, Америка — в огне, а журналисты осознали, что профессор был не безумцем, а пророком.
Отвечая на вопрос журналиста Vice о том, когда сам профессор и его коллеги пришли к такой оценке, господин Турчин сообщил, что это было неким "кумулятивным" выводом, а факторы, обусловившие прогноз, проявлялись на длительном промежутке времени:
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"Структурные тенденции, способствующие нестабильности, — снижение уровня жизни, рост конкуренции внутри элиты и конфликты — на самом деле идут в неправильном направлении примерно с 1980 года, поэтому к 2010 году я и мои коллеги наблюдали эти тенденции уже три десятилетия... Кроме того, не было никаких признаков, что наши политические элиты были готовы принять соответствующие меры, чтобы обратить вспять соответствующие тренды. Этих признаков нет до сих пор... Избрание Трампа является очень хорошим примером политического предпринимателя, который направляет массовое недовольство, чему есть множество исторических примеров... В терминах нашей теории Трамп начинал как разочарованный претендент на вступление в элиту, который пытался перевести свое богатство в политическую власть. В конце концов он смог сделать это на волне массового недовольства устоявшимися элитами в 2016 году. Что привело к еще большей поляризации и внутриэлитным конфликтам, чем мы видели до 2016 года."
Профессор также обращает внимание на то, что внутриэлитные конфликты, которые происходят в условиях объективного падения уровня жизни (и даже ее продолжительности), а также при усиливающемся социальном неравенстве, обычно длятся довольно долго: от пяти до 15 лет. Более того, сейчас США переживают момент, в котором пересекаются кризисные точки сразу двух исторических циклов: одного более долгосрочного, а другого — "50-летнего" эволюционного цикла, характерного именно для американского общества.
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Именно исходя из того, что начало пересечения приходится на 2020 год, профессор сделал свое апокалиптическое предсказание восемь лет назад. Турчин отметил, что он не рад столь масштабному исполнению своего прогноза, но вынужден констатировать, что тяжелые времена жесткой политической нестабильности продлятся в США еще довольно долго. В интервью журналу The Times (а Турчин сейчас пользуется большим спросом среди американских СМИ), профессор отметил: "Как ученый я чувствую себя реабилитированным, но, с другой стороны, я американец — и должен буду жить в эти трудные времена".
На этом фоне знаковым событием можно считать опрос влиятельной американской социологической службы Rasmussen, которая констатирует, что "34 процента вероятных участников выборов в США (то есть политически активных граждан. — Прим. ред.) считают, что в ближайшие пять лет Соединенные Штаты переживут вторую гражданскую войну".
Это довольно высокие цифры.
С учетом же того, что на американских улицах уже периодически сталкиваются лицом к лицу вооруженные представители искренне ненавидящих друг друга сегментов американского общества, а национальные элиты занимаются массовой дегуманизацией своих политических оппонентов и их рядовых сторонников, может оказаться так, что прогноз напуганного собственной математической моделью профессора Турчина и опасения трети американских респондентов действительно реализуются в ближайшие годы.
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Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЙельский университетСШААвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Что посеешь, то и пожнешь! США десятилетиями (если не столетиями) наживались на цветных революциях и бедах. Теперь они технологию внутри страны используют! Беда только в том, что джина просто выпустить, а ты его в бутылку загони!
22 июня, 08:46
Alexey Markun
9821102
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Арсений Новиков
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